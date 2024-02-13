Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου ζήτησε από τους υποστηρικτές του να συμμετάσχουν σε «ειρηνική συγκέντρωση» στις 25 Φεβρουαρίου στο Σάο Πάολο αντιδρώντας στις κατηγορίες εις βάρος του για πραξικόπημα.

«Την τελευταία Κυριακή του Φεβρουαρίου, στις 25, στις 15:00 θα βρίσκονται στη λεωφόρο Παουλίστα πραγματοποιώντας ειρηνική συγκέντρωση για να υπερασπιστώ το δημοκρατικό μας κράτος δικαίου», ανέφερε ο Μπολσονάρου σε βίντεο που ανήρτησε χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής «θέλω να υπερασπιστώ τον εαυτό μου κατά των κατηγοριών που διατυπώθηκαν εναντίον μου αυτούς τους τελευταίους μήνες», συνέχισε.

Την Πέμπτη ο Μπολσονάρου έγινε στόχος επιχείρησης της αστυνομίας στο πλαίσιο έρευνας για τον φερόμενο ρόλο του σε πραξικόπημα. Την ίδια ημέρα του απαγορεύθηκε η έξοδος από τη χώρα.

Η λεπτομερής αποκάλυψη την Παρασκευή μιας «απόπειρας πραξικοπήματος» ώστε να ανατραπεί το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2022 έχει φέρει τον ακροδεξιό Μπολσονάρου σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση.

Με τη συγκέντρωση της 25ης Φεβρουαρίου ο πρώην πρόεδρος δήλωσε ότι επιθυμεί να κάνει μια συμβολική επίδειξη ισχύος στην εμβληματική λεωφόρο Παουλίστα: να πάρει «μια φωτογραφία» των υποστηρικτών του, «να δείξει στη Βραζιλία και στον κόσμο» την ενότητά τους, τις ανησυχίες τους και τις επιθυμίες του.

Αν και στο παρελθόν έχει δηλώσει θύμα «διώξεων», ο Μπολσονάρου ζήτησε από τους υποστηρικτές του «να μην παραστούν (στη συγκέντρωση) κρατώντας πανό ή λάβαρα κατά οποιουδήποτε».

Ο πρώην λοχαγός έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα ως το 2030 λόγω κατάχρησης εξουσίας, ενώ είναι στόχος πολλών ερευνών από τότε που αποχώρησε από την εξουσία, πριν 13 μήνες, αν και παραμένει επικεφαλής της αντιπολίτευσης.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το πραξικόπημα σχεδιαζόταν πολύ πριν τις 8 Ιανουαρίου 2023, όταν χιλιάδες υποστηρικτές του Μπολσονάρου εισέβαλαν σε κυβερνητικά κτίρια στη Μπραζίλια, δυσαρεστημένοι από τη νίκη του Λούις Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στις προεδρικές εκλογές.

Βίντεο μιας συγκέντρωσης που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου 2023 και το οποίο δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή δείχνει τον Μπολσονάρου να καλεί «όλους τους υπουργούς» να ξεκινήσουν εκστρατεία κατά των ηλεκτρονικών καλπών, όπως έκανε και ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

