Ο Τραμπ τόνισε ότι επί προεδρίας του το ΝΑΤΟ έγινε «ισχυρό»

Ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε χθες Δευτέρα τις πολλές επικρίσεις που δέχθηκε για τις απειλές του αναφορικά με το ΝΑΤΟ, διαβεβαιώνοντας ότι στη διάρκεια της θητείας του έκανε τη Συμμαχία «ισχυρή».

Ο Τραμπ, φαβορί να κερδίσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για τις εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε το Σάββατο ότι «θα ενθαρρύνει» τη Ρωσία να επιτεθεί στις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ που δεν ξοδεύουν αρκετά χρήματα για τις στρατιωτικές τους δαπάνες.

«Έκανα το ΝΑΤΟ ισχυρό και αυτό το παραδέχονται ακόμη και οι Δημοκρατικοί της άκρας αριστεράς όπως και οι ψευτο- Ρεπουμπλικάνοι», τόνισε ο πρώην πρόεδρος στο Truth Social.

«Όταν είπα στις 20 χώρες που δεν πλήρωναν το κομμάτι που δίκαια τους αναλογεί ότι θα πρέπει να πληρώσουν, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ωφεληθούν από την αμερικανική προστασία, τα χρήματα έρεαν», πρόσθεσε.

«Όμως τώρα που δεν είμαι εκεί για να πω ‘πρέπει να πληρώσετε’, ξανάρχισαν», συνέχισε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που πιθανότατα θα αντιμετωπίσει τον Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του Νοεμβρίου, κατηγορεί συχνά τους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ ότι δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους αναφορικά με τις στρατιωτικές δαπάνες.

Ο Ρεπουμπλικάνος σχολίασε εξάλλου χθες ότι τα χρήματα που έχουν προσφέρει οι ΗΠΑ στην Ουκρανία είναι πολύ περισσότερα από αυτά που έχει προσφέρει το ΝΑΤΟ. Και αυτό την ώρα που διεξάγονται δύσκολες διαπραγματεύσεις στο Κογκρέσο για την αποδέσμευση ενός νέου πακέτου βοήθειας προς το Κίεβο ύψους 60 δισεκ. δολαρίων.

«Βοηθάμε την Ουκρανία με περισσότερα από 100 δισεκ. δολάρια πάνω από το ΝΑΤΟ», τόνισε ο Τραμπ. «Το ΝΑΤΟ πρέπει να ισοφαρίσει και τώρα», υπογράμμισε. «Διαφορετικά, θα είναι η Αμερική πρώτα», κατέληξε αναφερόμενος στο βασικό δόγμα της εξωτερικής πολιτικής στη διάρκεια της προεδρίας του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

