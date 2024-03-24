Η Ρωσία ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, το βράδυ ότι κατέρριψε επίθεση 10 ουκρανικών πυραύλων που είχαν στόχο την Σεβαστούπολη, στην Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο που προσάρτησε η Μόσχα το 2014.

«Οι στρατιωτικοί μας απώθησαν μαζική επίθεση στην Σεβαστούπολη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πάνω από 10 πύραυλοι καταρρίφθηκαν», ανακοίνωσε ο διορισθείς από τη Ρωσία κυβερνήτης της Σεβαστούπολης Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ με ανάρτησή του στο Telegram.

Στη συνέχεια ο ίδιος διευκρίνισε ότι από την επίθεση σκοτώθηκε ένας άνθρωπος, ένας 65χρονος άμαχος, και ότι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένας έφηβος. Επίσης σημείωσε ότι υποδομές υπέστησαν ζημιές, συμπεριλαμβανομένου κτιρίου με γραφεία και γραμμής φυσικού αερίου.

Η κυκλοφορία των οδικών και θαλάσσιων μέσων μεταφοράς που συνδέουν τη Ρωσία με τη χερσόνησο της Κριμαίας διακόπηκε για μερικές ώρες, ανακοίνωσε παράλληλα η διορισθείσα από τη Ρωσία διοίκηση των μέσων μεταφοράς της περιοχής.

Η Κριμαία βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) του ουκρανικού στρατού, λόγω της σημασίας της για την επιμελητειακή υποστήριξη των ρωσικών δυνάμεων κατοχής στη νότια Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

