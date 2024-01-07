Ο Μουράτ Κουρούμ αντίπαλος του Ιμάμογλου για τον δήμο Κωνσταντινούπολης

Τον Μουράτ Κουρούμ, πρώην υπουργό Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, ανακοίνωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ως υποψήφιο για τον δήμο της Κωνσταντινούπολης στις δημοτικές εκλογές της 31 Μαρτίου, απέναντι στον νυν δήμαρχο Εκρέμ Ιμάμογλου.

Η παρουσίαση της υποψηφιότητας του Μουράτ Κουρούμ έγινε σε πανηγυρική κομματική συγκέντρωση στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε τους υποψηφίους δημάρχους για 11 μητροπολιτικούς δήμους και για 15 δήμους σε πρωτεύουσες νομών. Το σύνθημα που κυριάρχησε στην εκδήλωση ήταν «Κωνσταντινούπολη ξανά». Στις 15 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστή εκδήλωση στην 'Αγκυρα για την ανακοίνωση του υποψηφίου για τον δήμο της τουρκικής πρωτεύουσας.

Ο 48χρονος βουλευτής Κωνσταντινούπολης και μηχανικός, Μουράτ Κουρούμ, ήταν υπουργός από τον Ιούλιο του 2018 έως τον Ιούνιο του 2023 στην προηγούμενη κυβέρνηση Ερντογάν.

Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στην 'Αγκυρα και αποφοίτησε στη συνέχεια από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Σέλτσουκ στο Ικόνιο. Μεταξύ 1999 και 2005, εργάστηκε ως μηχανικός στον τομέα των κατασκευών, ενώ από το 2006 έως το 2018 υπηρέτησε από διάφορες επιτελικές θέσεις στην κρατική Διεύθυνση Κοινωνικής Στεγαστικής (ΤΟΚΙ).

Ο Μουράτ Κουρούμ, ως πρώην υπουργός Πολεοδομίας, πιστώνεται το πρόγραμμα της ταχείας ανοικοδόμησης των περιοχών που επλήγησαν από τους σεισμούς της 6η Φεβρουαρίου στην ανατολική Τουρκία. Η εμπειρία του στην ανοικοδόμηση αστικών περιοχών και σε προγράμματα αστικής ανάπλασης που εφάρμοσε το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση προβλέπεται ότι θα αποτελέσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα που θα προβάλλει το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) για τη θωράκιση της Κωνσταντινούπολης έναντι του επικείμενου μεγάλου σεισμού που προβλέπουν οι σεισμολόγοι.

Ο Μουράτ Κουρούμ είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά.

Ο νυν δήμαρχος Εκρέμ Ιμάμογλου θα είναι υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHΡ) στην Κωνσταντινούπολη.

Οι εκλογές της 31ης Μαρτίου αποτελούν για τον πρόεδρο Ερντογάν πολιτικό στοίχημα, καθώς η Κωνσταντινούπολη των 18 εκατομμυρίων κατοίκων θεωρείται το «κλειδί» της εξουσίας για ολόκληρη τη χώρα και ο ίδιος ως δήμαρχος Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε το 1994 την ανοδική του πορεία προς την κορυφή του τουρκικού πολιτικού συστήματος. Ο Εκρέμ Ιμάμογλου κατόρθωσε το 2019 να κατακτήσει η κεμαλική αντιπολίτευση τον μεγαλύτερο δήμο της χώρας, πρώτη φορά έπειτα από 31 χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

