Συνάντηση με τον εκτελεστικό διευθυντή της Tesla Inc, Ίλον Μασκ, στο Τέξας, είχε χθες ο Ευρωπαίος επίτροπος, αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά. Τιερί Μπρετόν.

Οι δύο τους άφησαν να εννοηθεί ότι συμφώνησαν σχετικά με έναν ευρωπαϊκό κανονισμό για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς της Twitter Inc από τον Μασκ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μερικές εβδομάδες μετά την ανακοίνωση συμφωνίας από τον Μασκ για την εξαγορά του Twitter έναντι τιμήματος 44 δισ. δολαρίων (41,65 δισ. ευρώ).

Σε βίντεο με τους δύο άντρες, το οποίο ανάρτησε ο Μπρετόν στο Twitter, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος λέει ότι εξήγησε στον Μασκ τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Today @elonmusk and I wanted to share a quick message with you on platform regulation 🇪🇺#DSA pic.twitter.com/nvP5FEXECY