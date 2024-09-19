Βαμμένα μαλλιά: Όλα τα μυστικά για να φαίνονται σαν μόλις να βγήκες απο το κομμωτήριο

Είτε έχεις πλατινέ ξανθά, καστανά, μαύρα, κόκκινα ή ακόμα και μπλε μαλλιά, τα βαμμένα μαλλιά χρειάζονται λίγη επιπλέον φροντίδα αν θέλεις το χρώμα σου να διαρκέσει. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να ξοδεύεις μια περιουσία στο κομμωτήριο για το πιο νέο και trendy χρώμα και να ξεθωριάσει μέσα σε μία εβδομάδα λόγω κακής φροντίδας. Πιστέψτε με το έχω δει και αυτό και ειλικρινά «πόναγε η καρδιά» μου! Εδώ είναι οι συμβουλές που έχω συγκεντρώσει για να διατηρήσεις υγιή και λαμπερά τα βαμμένα σου μαλλιά και φυσικά; Με διάρκεια στο χρώμα!

1. Πρέπει να περιμένεις 72 ώρες πριν λούσεις τα μαλλιά σου

Όταν βάφεις τα μαλλιά σου, η εξωτερική στοιβάδα της τρίχας (επιδερμίδα) ανοίγει για να διεισδύσει το χρώμα. Εάν λούσεις τα μαλλιά σου αμέσως μετά τη βαφή, η επιδερμίδα μπορεί να παραμείνει ανοιχτή, με αποτέλεσμα το χρώμα να ξεπλυθεί. Χρειάζονται έως τρεις ημέρες για να κλείσει πλήρως η επιδερμίδα, γι' αυτό όσο περισσότερο περιμένεις πριν τα λούσεις, τόσο περισσότερο θα διαρκέσει το χρώμα σου.

2. Χρησιμοποίησε σαμπουάν και κοντίσιονερ χωρίς θειικά άλατα

Το θειικό λαουρεθικό νάτριο, επίσης γνωστό ως αιθέρας θειικού νατρίου, είναι ένα είδος ανιοντικού απορρυπαντικού που βρίσκεται σε πολλά προϊόντα περιποίησης. Το συστατικό αυτό χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει αφρό στα σαμπουάν και τις μαλακτικές. Ωστόσο, η χρήση θειικών αλάτων μπορεί να αφαιρέσει τα φυσικά έλαια και την υγρασία από τα μαλλιά, κάτι που με τη σειρά του μπορεί να αφαιρέσει και το όμορφο βαμμένο χρώμα σου. Χρησιμοποίησε σαμπουάν και κοντίσιονερ χωρίς θειικά άλατα για να διατηρήσεις το χρώμα σου μεταξύ των επισκέψεων στο κομμωτήριο.

3. Απέφυγε τα πολύ ζεστά ντους

Παρόλο που τα καυτά ντους μπορεί να είναι χαλαρωτικά, δεν είναι τόσο καλά για το χρώμα των μαλλιών σου. Το καυτό νερό μπορεί να ανοίξει τα λέπια της τρίχας, γεγονός που επιτρέπει στο χρώμα να ξεπλένεται κατά τη διάρκεια του λουσίματος και της μαλακτικής. Προσπάθησε να λούζεις με χλιαρό νερό και να ξεπλένεις τα μαλλιά σου με κρύο νερό για να κλειδώσεις την υγρασία και να διατηρήσεις το χρώμα.

4. Μην λούζεις τα μαλλιά σου συχνά

Το καθημερινό λούσιμο είναι κάτι που πρέπει να αποφύγεις αν θέλεις το χρώμα των μαλλιών σου να διαρκέσει περισσότερο, ειδικά αν έχεις έντονα χρώματα όπως κόκκινο ή χάλκινο. Το λούσιμο όχι μόνο αφαιρεί τα φυσικά έλαια που ενυδατώνουν τα μαλλιά σου και διατηρούν το χρώμα σας φρέσκο, αλλά και κάθε φορά που λούζεσαι αφαιρείται και ένα μικρό μέρος της βαφής από τα μαλλιά σου. Δοκίμασε να λούζεσαι μέρα παρά μέρα, ή ακόμα και 2-3 φορές την εβδομάδα για να διατηρήσεις το χρώμα σου.

5. Τις μέρες που δεν λούζεσαι, χρησιμοποίησε ξηρό σαμπουάν

Τις ημέρες που δεν λούζεσαι, δοκίμασε να χρησιμοποιήσεις ένα ειδικό ξηρό σαμπουάν για βαμμένα μαλλιά. Αυτό θα φρεσκάρει τα μαλλιά σου και θα απορροφήσουν την λιπαρότητα χωρίς να χρειάζεται να κάνεις πλήρες λούσιμο.

6. Χρησιμοποίησε leave-in θεραπείες για να προστατέψεις το χρώμα κατά το styling

Τα βαμμένα και χημικά επεξεργασμένα μαλλιά χρειάζονται επιπλέον ενυδάτωση και προστασία από τον ήλιο για να αποφύγουν τη φθορά και την απώλεια θρεπτικών συστατικών. Οι θεραπείες χωρίς ξέβγαλμα θα βοηθήσουν να διατηρηθούν τα μαλλιά σου λεία και ενυδατωμένα, και είναι σημαντικό να βρεις μία με προστασία UV, ώστε ο ήλιος να μην ξεθωριάσει το χρώμα των μαλλιών σου. Μπορείς για παράδειγμα να χρησιμοποιήσεις ένα αντηλιακό spray μαλλιών.

7. Χρησιμοποίησε σπρέι προστασίας κατά της θερμότητας

Η θερμότητα μπορεί να αφαιρέσει το χρώμα και την υγρασία από τα μαλλιά και να οδηγήσει σε φθορά. Για να αποτρέψεις αυτά τα προβλήματα κατά τη χρήση εργαλείων styling, δοκίμασε να χρησιμοποιήσεις σπρέι προστασίας από τη θερμότητα πριν το πιστολάκι ή το styling. Αυτά τα σπρέι θα βοηθήσουν στη μείωση της απώλειας υγρασίας από το εσωτερικό της τρίχας, θα λειάνουν το εξωτερικό της τρίχας και θα προστατεύσουν τα μαλλιά σου από την υγρασία μετά τη θερμική επεξεργασία, βοηθώντας στη διατήρηση του χρώματός.

8. Προετοίμασε τα μαλλιά σου για την επόμενη διαδικασία βαφής

Η διατήρηση του χρώματος των μαλλιών δεν ξεκινά μετά το κομμωτήριο, ξεκινά πριν καν φτάσεις εκεί. Χρησιμοποίησε ένα σαμπουάν για βαθύ καθαρισμού την προηγούμενη ημέρα από την επόμενη διαδικασία βαφής στο κομμωτήριο. Αυτό θα αφαιρέσει τα έλαια και τα προϊόντα που μπορεί να εμποδίσουν το χρώμα να διεισδύσει βαθιά στην τρίχα..

9. Πιο τακτικά ραντεβού για κούρεμα

Όσο δελεαστικό κι αν είναι να διατηρήσεις το μήκος των μαλλιών σου με κάθε κόστος, οι σπασμένες άκρες δεν διατηρούν το χρώμα και μπορεί να ξεθωριάσουν ακόμα πιο γρήγορα από τα υγιή μαλλιά. Είναι σημαντικό να κόβεις τα μαλλιά σου τακτικά κάθε 8-12 εβδομάδες, ώστε το χρώμα των μαλλιών σου να φαίνεται φρέσκο από τη ρίζα, έως τις άκρες.

