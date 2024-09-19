Κένυα: Συντριβή αεροσκάφους στο Ναιρόμπι - Δύο τραυματίες

Εκπαιδευτικό αεροσκάφος τύπου Cessna 152 συνετρίβη σήμερα στο εθνικό πάρκο του Ναιρόμπι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο επιβαίνοντες.

«Με ανακούφιση, ενημερώνουμε ότι οι δύο επιβαίνοντες είναι σώοι και ασφαλείς. Το περιστατικό διερευνάται και λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μόλις είναι διαθέσιμες», αναφέρει η ανακοίνωση της αερολέσχης West Rift Aviation στην οποία ανήκει το αεροσκάφος.

Πριν από τρεις ημέρες, ένα ιδιωτικό αεροσκάφος με 11 επιβαίνοντες βγήκε από τον διάδρομο ενός μικρού αεροδρομίου στη δυτική Κένυα και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι, χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν τραυματισμοί. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διαδικασία απογείωσης ενός Cessna Caravan της εταιρείας Boskovic Air Charters.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.