ΗΠΑ: 14χρονη σκότωσε τη μητέρα της και έστελνε ατάραχη SMS αμέσως μετά

Σοκαρισμένες οι ΗΠΑ παρακολουθούν την εκδίκαση της υπόθεσης της άγριας δολοφονίας 40χρονης από την 14χρονη κόρη της στο Μισισιπή.

Η 14χρονη που δολοφόνησε τη μητέρα πυροβολώντας τη στο πρόσωπο κατηγορείται επίσης για απόπειρα δολοφονίας και αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων και αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος στο σπίτι της οικογένειας την καταγράφει να βαδίζει ατάραχη πριν και μετά τη δολοφονία και να στέλνει μάλιστα, έχοντας κάτσει απολύτως χαλαρή σε σκαμπό της κουζίνας, μηνύματα με το κινητό της τηλέφωνο, αμέσως μετά αφότου έχει αφαιρέσει τη ζωή της μητέρας της.

Τα συγκλονιστικά πλάνα της 14χρονης να περιφέρεται ανέμελα στο σπίτι αναπαράχθηκαν στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της δίκης της.

Οι δικηγόροι της θα ακολουθήσουν την υπερασπιστική γραμμή πως η ανήλικη πάσχει από ψυχική διαταραχή.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι η 14χρονη Gregg χρησιμοποίησε στη συνέχεια το τηλέφωνο της μητέρας της για να στείλει μήνυμα στον πατριό της σε μια προσπάθεια να τον παρασύρει στο σπίτι

