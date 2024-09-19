Ρωσία: Ο διευθυντής της εφημερίδας Novaya Gazeta-Europe διώκεται ποινικά

Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας κίνησε ποινική διαδικασία κατά του διευθυντή της εφημερίδας «Novaya Gazeta-Europe» Κιρίλ Μαρτίνοφ βάσει του άρθρου περί οργάνωσης δραστηριοτήτων ανεπιθύμητης οργάνωσης - το έντυπο έχει χαρακτηριστεί ως τέτοια οργάνωση στη Ρωσία. Σχετικά με αυτό ανέφεραν συγχρόνως το «RIA Novosti» και το TASS, επικαλούμενα πηγές στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Την είδηση για την απόφαση της Ανακριτικής Επιτροπής μετέδωσαν ταυτόχρονα τα πρακτορείο RIA και TASS.

Η Γενική Εισαγγελία της Ρωσίας αναγνώρισε τη Novaya Gazeta Europe ως ανεπιθύμητη οργάνωση στα τέλη Ιουνίου 2023.

Η Γενική Εισαγγελία αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι η οργάνωση BDR Novaya Gazeta-Europe «ιδρύθηκε από τον Λετονό δημοσιογράφο Κιρίλ Μαρτίνοφ, ο οποίος έχει ρωσική υπηκοότητα» και ότι στις δραστηριότητές της «συμμετέχουν πρώην μέλη της συντακτικής επιτροπής της Novaya Gazeta, στην οποία ακυρώθηκαν τα πιστοποιητικά εγγραφής της για τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης».

Ένας άλλος λόγος για να κηρυχθεί «ανεπιθύμητη» ήταν το γεγονός ότι η Novaya Gazeta Europe δημοσιεύει υλικό οργανώσεων που στη Ρωσία έχουν λάβει το ίδιο καθεστώς ή έχουν θεωρηθεί εξτρεμιστικές, όπως η FBK (Ίδρυμα Καταπολέμησης της Διαφθοράς) και το επιτελείο του Ναβάλνι. Η Γενική Εισαγγελία υποστηρίζει ότι, όλα αυτά μαζί, «συνιστούν απειλή για τα θεμέλια της συνταγματικής τάξης» και «για την ασφάλεια του κράτους».

Ο αρχισυντάκτης της Novaya Gazeta Europe σχολίασε την απόφαση της Γενικής Εισαγγελίας, αποκαλώντας τις ρωσικές αρχές «εγκληματίες πολέμου» και «ληστές», υποσχόμενος ότι η εφημερίδα θα συνεχίσει το έργο της.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί καμία ποινική δίωξη κατά των επικεφαλής των «ανεπιθύμητων» μέσων ενημέρωσης. Η εφημερίδα «Novaya Gazeta Europe» ιδρύθηκε μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία από δημοσιογράφους της εφημερίδας Novaya Gazeta που είχαν φύγει από τη Ρωσία.

