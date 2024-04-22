Την Ημέρα της Γης τιμά με το doodle της η Google το οποίο περιλαμβάνει αεροφωτογραφίες που «υμνούν» την ομορφιά της φύσης και της βιοποικιλότητας του πλανήτη και ταυτόχρονα υπενθυμίζουν την ανάγκη προστασίας του για τις επόμενες γενιές.

Η Ημέρα της Γης, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Απριλίου σε περισσότερες από 190 χώρες, περιλαμβάνει περιβαλλοντικές δράσεις, ενώ μεγάλα φεστιβάλ διοργανώνονται, ώστε οι άνθρωποι να αφυπνιστούν για το μέλλον του πλανήτη.

Ο τεχνολογικός κολοσσός καταγράφει μέρη ανά την υφήλιο κατά την οποία, άνθρωποι, κοινότητες και κυβερνήσεις εργάζονται καθημερινά για να βοηθήσουν στην προστασία της φυσικής ομορφιάς, της βιοποικιλότητας και των πόρων του πλανήτη.

Αυτά τα παραδείγματα συνιστούν μια υπόσχεση, αλλά και υπενθύμιση ότι πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση.

