Τη στιγμή που Ισραηλινός έφεδρος κλωτσάει παγιδευμένη με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σημαία της Παλαιστίνης και τραυματίζεται κατέγραψε κάμερα.

Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης των Διασωστών Χωρίς Σύνορα ανακοίνωσε ότι στον άνδρα προσφέρθηκαν πρώτες βοήθειες για ελαφρά τραύματα, καθώς αρνήθηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο έφεδρος ήταν εκτός υπηρεσίας. Στο σημείο έσπευσαν Ισραηλινοί στρατιώτες για να αναζητήσουν υπόπτους για την τοποθέτηση του μηχανισμού.

An Israeli civilian is lightly injured as a result of an improvised explosive device near the West Bank settlement of Kohav HaShahar, medics say. The man was trying to remove a Palestinian flag on the side of the Route 458 highway when it exploded, footage shows. pic.twitter.com/YMgyNbVfby — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 21, 2024

Πηγή: skai.gr

