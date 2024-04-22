Λογαριασμός
Βίντεο από τη στιγμή που Ισραηλινός έφεδρος κλωτσάει παγιδευμένη με εκρηκτικά παλαιστινιακή σημαία

Στο σημείο έσπευσαν Ισραηλινοί στρατιώτες για να αναζητήσουν υπόπτους για την τοποθέτηση του μηχανισμού

Παλαιστίνιοι

Τη στιγμή που Ισραηλινός έφεδρος κλωτσάει παγιδευμένη με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σημαία της Παλαιστίνης και τραυματίζεται κατέγραψε κάμερα. 

Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης των Διασωστών Χωρίς Σύνορα ανακοίνωσε ότι στον άνδρα προσφέρθηκαν πρώτες βοήθειες για ελαφρά τραύματα, καθώς αρνήθηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο έφεδρος ήταν εκτός υπηρεσίας. Στο σημείο έσπευσαν Ισραηλινοί στρατιώτες για να αναζητήσουν υπόπτους για την τοποθέτηση του μηχανισμού. 

