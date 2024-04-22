Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στην Ιερουσαλήμ, όπως μετέδωσε ο απεσταλμένο του ΣΚΑΪ στην περιοχή Σταύρος Ιωαννίδης.

Σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία, οι τρομοκράτες επιχείρησαν να ανοίξουν πυρ με ένα αυτοσχέδιο υποπολυβόλο «Carlo» μετά τον εμβολισμό, αλλά το όπλο φαίνεται ότι έπαθε εμπλοκή.

Στη συνέχεια, οι τρομοκράτες πέταξαν το όπλο και διέφυγαν, είπε η αστυνομία. Διεξάγεται ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους.

⚡️Two injured in a run-over near the central bus station, west of occupied #Jerusalem pic.twitter.com/0RSOk6dUzp — Middle East Observer (@ME_Observer_) April 22, 2024

Terror attack in Jerusalem: Two pedestrians were injured; weapon found at the scene.



A manhunt is underway for two escaping terrorists. pic.twitter.com/zjwEMa5ucP — Adam Albilya - אדם אלביליה (@AdamAlbilya) April 22, 2024

