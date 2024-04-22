Λογαριασμός
Ιερουσαλήμ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος - Τρεις ελαφρά τραυματίες - Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρομοκράτες επιχείρησαν να ανοίξουν πυρ με ένα αυτοσχέδιο υποπολυβόλο «Carlo»

Ιερουσαλήμ

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στην Ιερουσαλήμ, όπως μετέδωσε ο απεσταλμένο του ΣΚΑΪ στην περιοχή Σταύρος Ιωαννίδης.

Σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία, οι τρομοκράτες επιχείρησαν να ανοίξουν πυρ με ένα αυτοσχέδιο υποπολυβόλο «Carlo» μετά τον εμβολισμό, αλλά το όπλο φαίνεται ότι έπαθε εμπλοκή.

Στη συνέχεια, οι τρομοκράτες πέταξαν το όπλο και διέφυγαν, είπε η αστυνομία. Διεξάγεται ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους. 

