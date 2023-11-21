Κοντά σε συμφωνία για εκεχειρία με το Ισραήλ βρίσκεται η Χαμάς όπως δήλωσε ο αρχηγός της οργάνωσης, Ισμαήλ Χανίγιε, την Τρίτη στο Reuters, χωρίς να δώσει ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι αξιωματούχοι της Χαμάς είναι «κοντά στην επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας» με το Ισραήλ και η ομάδα έδωσε την απάντησή της στο Κατάρ και σε άλλους μεσολαβητές, είπε ο Ισμαήλ Χανίγιε.

Δύο πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες που γίνονται είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μια δοκιμαστική συμφωνία περιλαμβάνει πενταήμερη εκεχειρία, που αποτελείται από κατάπαυση του πυρός στο έδαφος και περιορισμούς στις αεροπορικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη νότια Γάζα.

Ως αντάλλαγμα η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει 50 με 100 ομήρους, Ισραηλινούς πολίτες και αιχμαλώτους άλλων εθνικοτήτων, αλλά όχι στρατιωτικό προσωπικό.

Ο αξιωματούχος της Χαμάς Izzat el Reshiq είπε με τη σειρά του στο Al Jazeera ότι οι όροι της συμφωνίας θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα την απελευθέρωση Ισραηλινών γυναικών και παιδιών από τη Γάζα σε αντάλλαγμα για τις γυναίκες και τα παιδιά της Παλαιστίνης από τις «κατοχικές φυλακές».

Την πεποίθησή του πως θα επιτευχθεί εκεχειρία εξέφρασε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια τελετής για την Ημέρα των Ευχαριστιών. Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο εάν πλησιάζει μια συμφωνία, ο Μπάιντεν σταύρωσε τα δάχτυλά του και είπε: «Το πιστεύω».

Εν τω μεταξύ, το Al Jazeera αναφέρει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν πλήξει πύργους επικοινωνίας στην πόλη της Γάζας και στη βόρεια Γάζα, διακόπτοντας τις επικοινωνίες.

