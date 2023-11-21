Δεκατρείς άνθρωποι πέθαναν «από θερμοπληξία» τις τελευταίες ημέρες στη Βολιβία, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η κυβέρνηση, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία ενημέρωσε πως καταγράφονται θερμοκρασίες άνευ προηγουμένου στο κράτος των Άνδεων.

Η υπουργός Υγείας Μαρία Ρενέ Κάστρο δήλωσε πως και οι 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη νομαρχία Σάντα Κρους (ανατολικά), που συνορεύει με τη Βραζιλία.

«Πέθαναν από θερμοπληξία», τόνισε, διευκρινίζοντας πως όλα τα θύματα έπασχαν από υποκείμενα νοσήματα, όπως σακχαρώδη διαβήτη ή αρτηριακή υπέρταση.

Στο «100% των περιπτώσεων, υπήρξε αφυδάτωση, ακραία ή μέση προς ακραία. Αυτός είναι ο λόγος που πέθαναν οι άνθρωποι», πρόσθεσε η υπουργός.

Η εθνική μετεωρολογική και υδρολογική υπηρεσία (SENAMHI) ανέφερε παράλληλα χθες πως σε τουλάχιστον 15 πόλεις, στο βόρειο, στο ανατολικό και στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, καταγράφτηκαν ρεκόρ ζέστης.

Σε χωριά της νομαρχίας Σάντα Κρους, η θερμοκρασία κυμάνθηκε μεταξύ των 36° Κελσίου και των 41° Κελσίου, σύμφωνα με τη SENAMHI.

Η Μαρισόλ Πορτουγάλ της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας αναφέρθηκε για παράδειγμα σε ρεκόρ θερμοκρασίας στην πόλη Γιακουίβα, στα σύνορα με την Αργεντινή, όπου το θερμόμετρο έφθασε τους 44,9° Κελσίου, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ιστορικό υψηλό, που ήταν 43° Κελσίου και ανάγεται στο 1974.

Πέρα από τη ζέστη, οι νομοί Σάντα Κρους, Μπένι (βορειοανατολικά) και Λα Πας (δυτικά) πνίγονται από πυκνούς καπνούς εξαιτίας δασικών πυρκαγιών που δεν έχουν τεθεί ακόμη υπό έλεγχο.

Προχθές Κυριακή και χθες Δευτέρα πτήσεις προς το διεθνές αεροδρόμιο Βίρου-Βίρου, το οποίο εξυπηρετεί την πόλη Σάντα Κρους ντε λα Σιέρα, καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν.

Ο υπουργός Άμυνας Εδμούνδο Νοβίγιο δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι η κυβέρνηση θα ζητήσει διεθνή συνεργασία για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

Αίτημα προς αυτό εστάλη στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας, η οποία αναμενόταν να αναπτύξει περίπου τριάντα εξειδικευμένους πυροσβέστες εντός μερικών ωρών.

Την αύξηση της θερμοκρασίας επιδεινώνει η καύση δασών και χορτολιβαδικών εκτάσεων για να αυξηθούν οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Οι φλόγες έχουν μετατρέψει σε στάχτη πάνω από 29 εκατομμύρια στρέμματα γης με βλάστηση φέτος, συμπεριλαμβανομένων 20 εκατ. στρεμμάτων χορτολιβαδικών εκτάσεων και 9,35 εκατ. στρεμμάτων δασικών εκτάσεων, με βάση τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Περιβάλλοντος της Βολιβίας.

