Δυτική Όχθη: Τουλάχιστον 15 νεκροί και 20 τραυματίες σε επιδρομή του Iσραήλ

Στους 15 ανέρχονται οι νεκροί και τουλάχιστον 20 είναι οι τραυματίες από τις επιδρομές των ισραηλινών δυνάμεων στην πόλη Τζενίν και τον γειτονικό προσφυγικό καταυλισμό καθώς και σε άλλες παλαιστινιακές πόλεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι διεξάγει αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις στην Τζενίν, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Πυκνός μαύρος καπνός υψωνόταν σήμερα το απόγευμα πάνω από την Τζενίν, ανέφερε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Πολλές εκρήξεις και πυρά μαρτυρούσαν ότι οι συγκρούσεις συνεχίζονταν. Ο δημοσιογράφος είδε έναν ένοπλο άνδρα, που είχε πυροβοληθεί και κειτόταν στο έδαφος, μέχρι που ένας άλλος άνδρας πλησίασε και πήρε το όπλο του για να το χρησιμοποιήσει.

Σύμφωνα με το υπουργείο, ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε σε έναν προσφυγικό καταυλισμό κοντά στη Ραμάλα, ένας δεύτερος στην Ντούρα και ένας τρίτος στην Μπέιτ Φάτζαρ, κοντά στη Χεβρώνα.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε ότι ένας διασώστης της τραυματίστηκε από σφαίρες στην πλάτη στην Τζενίν, όταν ένα ασθενοφόρο μπήκε στο στόχαστρο κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού.

Μετά τις 7 Οκτωβρίου οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν περισσότερους από 1.400 Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη και υποστηρίζουν ότι οι περισσότεροι από αυτούς συνδέονται με τη Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

