Χαμάς: Δεν υπάρχει συμφωνία με το Ισραήλ, οι «διαπραγματεύσεις» συνεχίζονται

Ο Τάχερ αλ Νόνο, πολιτικός σύμβουλος του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια, δήλωσε σήμερα ότι οι «διαπραγματεύσεις», τις οποίες δεν προσδιόρισε συνεχίζονται και δεν έχει επιτευχθεί προς το παρόν κάποια συμφωνία με το Ισραήλ.

Το στέλεχος της οργάνωσης δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις στην ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στο κανάλι της Χαμάς στο Telegram.

Ο Χανίγια και άλλα στελέχη της Χαμάς είχαν σήμερα συνομιλίες με τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου για την κατάσταση στη Γάζα.

Η επίσκεψη αυτή του Χανίγια στο Κάιρο έρχεται σε μια περίοδο που το Κατάρ διαπραγματεύεται την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς, σε αντάλλαγμα για μια ολιγοήμερη κατάπαυση του πυρός.

Στο πλαίσιο αυτό, οι επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ και των ΗΠΑ συζήτησαν σήμερα με Καταριανούς αξιωματούχους στην Ντόχα την πιθανότητα μιας «ανθρωπιστικής παύσης», ανέφερε μια πηγή που έχει γνώση των συνομιλιών αυτών.

Η Αίγυπτος είχε εμπλακεί στις προηγούμενες συνομιλίες που οδήγησαν, στα τέλη του προηγούμενου μήνα, στην απελευθέρωση δύο γυναικών που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Κατά παράδοση, οι αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών είναι αυτές που διαχειρίζονται τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των παλαιστινιακών κινημάτων ή μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

