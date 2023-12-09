Ο Άντονι Σέντερ αναμένεται να αποφυλακιστεί μέσα στον επόμενο χρόνο. Ο 68χρονος -πλέον- ψυχρός δολοφόνος της Οικογένειας Gambino πήρε πρόσφατα το πράσινο φως για την απόφυλάκισή του, εξοργίζοντας τις οικογένειες των θυμάτων.

Ο στυγνός εγκληματίας, εξέτισε μόλις 35 χρόνια ισόβιας κάθειρξης καθώς είχε σκοτώσει 11 ανθρώπους και μάλιστα κάποιους από αυτούς τους είχε τεμαχίσει.

«Η Επιτροπή αποφάσισε ότι είχε τηρήσει ουσιαστικά τους κανόνες του ιδρύματος και ότι η αποφυλάκισή του τον Ιούνιο του 2024 δεν θα έθετε σε κίνδυνο τη δημόσια ευημερία», δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην New York Post.

Ο Άντονι Σέντερ

Ωστόσο αυτό απέχει πολύ από το πώς έβλεπαν κάποτε οι ομοσπονδιακές αρχές τον Άντονι Σέντερ, ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια συν 20 χρόνια το 1989, για συμμετοχή σε τουλάχιστον 11 δολοφονίες.

Ο Σέντερ, μαζί με άλλους έξι μαφιόζους, δέχθηκαν επίσης κατηγορίες για εκβιασμό, για διακίνηση ναρκωτικών και για κλοπές αυτοκινήτων.

Ουσιαστικά ο Σέντερ ήταν μέλος μίας ομάδας μαφιόζων που δούλευε για τον Ρόι ΝτεΜέο, έναν άνθρωπο που δημιούργησε ο Gambino.

Η ομάδα λειτούργησε έξω από το Gemini Lounge στη λεωφόρο Flatlands 4021 στο Flatlands του Μπρούκλιν, όπου πολλοί από τους φόνους τους διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του 1970 και του 1980.

Οι ομοσπονδιακές αρχές και οι αρχές της πόλης εντόπισαν τουλάχιστον 75 θανάτους και εξαφανίσεις από την ομάδα του ΝτεΜέο- ενώ ανεξάρτητοι ερευνητές πρόσθεσαν στον βάναυσο απολογισμό περισσότερους από 200 ανθρώπους.

«Ήταν ένας ψύχραιμος δολοφόνος που του άρεσε να σκοτώνει»

Ο Ρούντι Τζουλιάνι, ο τότε εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης που άσκησε αρχικά την υπόθεση εναντίον του Σέντερ και 20 άλλων μελών και συνεργατών της οικογένειας Gambino - συμπεριλαμβανομένου του τότε νονού "Big Paul" Castellano - έμεινε έκπληκτος από την απόφαση αποφυλάκισης.

«Θα έπρεπε να πεθάνει στη φυλακή», δήλωσε ο Τζουλιάνι. «Επέδειξε, χωρίς υπερβολή, απρόβλεπτη περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή. «Ήταν ένας ψύχραιμος δολοφόνος που του άρεσε να σκοτώνει», είπε ο πρώην εισαγγελέας. «Και πιστεύω ότι του άρεσε να συμμετέχει κατά κάποιο τρόπο στον τεμαχισμό των σορών που έλαβε χώρα στη συνέχεια».

Ο "Big Paul" Castellano

Η «Μέθοδος των Διδύμων»

Ο γεννημένος στο Κανάρσι του Μπρούκλιν, Σέντερ ήταν γιος Ιταλών μεταναστών που είχαν διαμορφώσει το επίθετο της οικογένειας ώστε να μοιάζει με αγγλικό, το αρχικό οικογενειακό τους όνομα ήταν Σέντε.

Αυτός και ένα άλλο μέλος της μαφιόζικης ομάδας, ο μακροχρόνιος φίλος Τζόζεφ Τέστα, πέρασαν τόσο πολύ χρόνο στο στέκι του αφεντικού τους Ντεμέο που έγιναν γνωστοί ως οι «δίδυμοι».

«Οι δίδυμοι»

«Το Gemini Lounge όλοι ήξεραν ότι ήταν ένα σπίτι φρίκης, αν πας εκεί, μπορεί να μην βγεις», θυμάται ο Curtis Sliwa, ιδρυτής των Guardian Angels, ο οποίος μεγάλωσε παίζοντας stickball με τον Σέντερ στο Κανάρσι που ήταν ευρέως γνωστός στη γειτονιά ως «hothead».

Ο ΝτεΜέο ο οποίος εργαζόταν σε χασάπικο πριν ξεκινήσει την εγκληματική του δράση χρησιμοποίησε την πρώιμη εκπαίδευσή του για να επινοήσει μια φρικιαστική διαδικασία δολοφονίας - που αργότερα ονομάστηκε "η Μέθοδος των Διδύμων" - την οποία ο Σέντερ και οι υπόλοιποι ακολούθησαν ευχαρίστως.

Το πρώην μέλος της συμμορίας Dominick Mantigilio κατέθεσε στη δίκη του Σέντερ ότι εκείνοι που στοχοποιούνταν για θανάτους θα πήγαιναν πρώτα σε ένα διαμέρισμα δίπλα στο Gemini Lounge που είχε νοικιάσει ο μαφιόζος Joseph "Dracula" Guglielmo. «Όταν το [θύμα] έμπαινε μέσα, κάποιος τον πυροβολούσε στο κεφάλι με σιγαστήρα», είπε ο Mantigilio στο δικαστήριο. «Κάποιος τύλιγε μια πετσέτα για να σταματήσει το αίμα και κάποιος τον μαχαίρωνε στην καρδιά». Τα μέλη του πληρώματος —συχνά ντυμένα μόνο με τα εσώρουχά τους, για να αποφύγουν να λερώσουν τα ρούχα τους— έσυραν το πτώμα στο ντους και το άφηναν να αιμορραγήσει, σαν γουρούνι σε σφαγείο. Έπειτα «τον έβγαζαν έξω, τον έβαζαν, τον τύλιγαν, τον τεμάχιζαν και τον έκαναν πακέτο», είπε ο Mantigilio.

Ο βοηθός εισαγγελέας των ΗΠΑ Γουόλτερ Μακ κατά τη διάρκεια της 17μηνης δίκης τους το από το 1988 ως και το 1989 είπε ότι «έχουν διαπράξει τα πιο βίαια εγκλήματα που δικάστηκαν ποτέ σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης».

Τα... Χρυσά Χρόνια

Από το 1975 έως το 1983 η μαφία της Νέας Υόρκης ζούσε χρυσά χρόνια. «Οι μαφίες της πόλης διοικούσαν τη χώρα, οι Οικογένειας διοικούσαν την μαφία στις ΗΠΑ», δήλωσε ο ιστορικός Σελουιν Ρομπ ο οποίος έχει εκδόσει το βιβλίο 'Five Families'.

«Οι Gambinos και οι Genovese ήταν οι δύο μεγαλύτερες και πιο ισχυρές οικογένειες», πρόσθεσε. «Η 'Gambino' με επικεφαλής τον Castellano είχε περίπου 100 επίσημα μέλη, με ισχυρούς άνδρες όπως ο NτεΜέο και κάθε ισχυρός άνδρας είχε άλλους 10 που δούλευαν για αυτόν, όπως ο Σέντερ και ο Τέστα».

Τον Ιανουάριο του 1983, λίγο μετά την κλήτευση του ΝτεΜέο για να καταθέσει σε μια ομοσπονδιακή υπόθεση εκβιασμού, το σώμα του βρέθηκε παγωμένο με σφαίρες στο πορτμπαγκάζ της δικής του Cadillac. Ο θάνατος του δεν σταμάτησε την υπόθεση.

Τον Μάρτιο του 1984, ο Τζουλιάνι κατήγγειλε τον Καστελάνο, μαζί με τον Σέντερ και άλλους, για μια σειρά από κατηγορίες εκβιασμού, λαθρεμπορίου ναρκωτικών και δολοφονιών.

Δεκαοκτώ μήνες αργότερα, ο ίδιος ο Καστελάνο σκοτώθηκε από μία σφαίρα που δέχτηκε στη μέση του δρόμου στο Μανχάταν έξω από το Sparks Steak House, με εντολή του ανθρώπου που θα τον διαδεχόταν ως αφεντικό της οικογένειας Gambino: John Gotti Jr.

Το πτώμα του Paul Castellano

Ο John Gotti Jr

Ο John Gotti Jr

Ο Σέντερ τότε 30 ετών μιμήθηκε το στυλ του ανερχόμενου "Dapper Don" κατά τη διάρκεια της δίκης του. Ο «διαβολικά όμορφος» κατηγορούμενος, έγραψε τότε δημοσιογράφος της Post, φρόντιζε να επιδεικνύει την «δροσερή κομψότητα» του με κοστούμια και γραβάτες Giorgio Armani και «άψογα λευκά πουκάμισα» όποτε εμφανιζόταν στο δικαστήριο. «Θέλεις να φαίνεσαι ωραίος», είπε και χαμογέλασε ο Σέντερ.

