Γερμανία Συμφωνία για 11% αύξηση στους δημόσιους υπαλλήλων των ομοσπονδιακών κρατιδίων

Η νέα σύμβαση θα έχει ισχύ έως τις 31 Οκτωβρίου 2025

Γερμανία

Οι εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα στα ομοσπονδιακά κρατίδια της Γερμανίας, επέτυχαν μία μισθολογική συμφωνία με τους εργοδότες τους, όπως ανακοίνωσε σήμερα, η ένωση εργαζομένων ver.di, αντανακλώντας μία παρόμοια συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της κυβέρνησης και των δήμων τον Απρίλιο.

Η συμφωνία καλύπτει περίπου 1,1 εκατομμύρια εργαζόμενους, οι μισθοί των οποίων θα αυξηθούν κατά μέσο όρο σε ποσοστό άνω του 11%, ενώ η ισχύς της, λήγει την 31η Οκτωβρίου του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Γερμανία Δημόσιο αυξήσεις
