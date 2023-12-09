Οι εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα στα ομοσπονδιακά κρατίδια της Γερμανίας, επέτυχαν μία μισθολογική συμφωνία με τους εργοδότες τους, όπως ανακοίνωσε σήμερα, η ένωση εργαζομένων ver.di, αντανακλώντας μία παρόμοια συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της κυβέρνησης και των δήμων τον Απρίλιο.

Η συμφωνία καλύπτει περίπου 1,1 εκατομμύρια εργαζόμενους, οι μισθοί των οποίων θα αυξηθούν κατά μέσο όρο σε ποσοστό άνω του 11%, ενώ η ισχύς της, λήγει την 31η Οκτωβρίου του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

