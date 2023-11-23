Οι Αμερικανοί γιορτάζουν σήμερα την Ημέρα των Ευχαριστιών (Thanksgiving) με αυξημένα μέτρα ασφαλείας και τις εντάσεις στα ύψη λόγω της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Γάζα, που επισκιάζουν ενδεχομένως μια κανονικά χαρούμενη αργία.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει τους αξιωματούχους να λάβουν επιπλέον προληπτικά μέτρα στα αεροδρόμια και τα εμπορικά κέντρα σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και κατά μήκος της παρέλασης, Macy's Thanksgiving Day Parade, σήμα κατατεθέν της Νέας Υόρκης.

Μια απόλυτη αμερικανική τελετουργία, η Ημέρα των Ευχαριστιών φέρνει μαζί την οικογένεια και τους φίλους για το δείπνο με τη γαλοπούλα και για να παρακολουθήσουν την παρέλαση και αμερικανικό ποδόσφαιρο στην τηλεόραση. Σημαδεύει επίσης την πιο πολυάσχολη εβδομάδα του έτους για τα ταξίδια και την έναρξη της περιόδου των εορταστικών αγορών την Black Friday, την ημέρα μετά εκείνην των Ευχαριστιών. Και οι δύο θεωρούνται δείκτες για την ευρωστία της οικονομίας.

Όμως φέτος η αργία πραγματοποιείται με φόντο ένα πόλεμο που έχει προκαλέσει έξαρση αντισημιτισμού και ισλαμοφοβίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το FBI έχει προειδοποιήσει το Κογκρέσο πως η απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων είναι στον μεγαλύτερο βαθμό εδώ και σχεδόν μία δεκαετία.

Αντανακλώντας την αγωνία, η πρόσκρουση αυτοκινήτου σε γέφυρα που προκάλεσε έκρηξη στα σύνορα ΗΠΑ-Καναδά προκάλεσε συναγερμό χθες, Τετάρτη, προτού οι αξιωματούχοι ανακοινώσουν ότι δεν είχε σχέση με τρομοκρατία.

Όταν ρωτήθηκε για τις διαδηλώσεις που μπορεί να πραγματοποιηθούν στη διάρκεια της παρέλασης, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς δήλωσε στους δημοσιογράφους πως η πόλη σέβεται το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου αλλά δεν πρόκειται να ανεχθεί οποιαδήποτε διατάραξη.

"Δεν θα καταστρέψετε περιουσίες, δεν θα τραυματίσετε ανθρώπους", δήλωσε ο Άνταμς την Τετάρτη.

Η αστυνομία στη Νέα Υόρκη δήλωσε πως δεν γνωρίζει για οποιεσδήποτε συγκεκριμένες ή αξιόπιστες απειλές.

Ο Άνταμς προέτρεψε τους Νεοϋρκέζους και τους επισκέπτες στην πόλη να ξοδέψουν χρήματα και να "ψωνίσουν μέχρι τελικής πτώσεως!" όμως η υποτονική ζήτηση προκαλεί ανησυχία στους εμπόρους ότι η περίοδος των εορτών θα αποδειχθεί πολύ κατώτερη των προσδοκιών τους.

"Η καταναλωτική ζήτηση υπήρξε άνιση και δύσκολα προβλέψιμη", δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρίας Best Buy, Κόρι Μπάρι.

Η Ημέρα των Ευχαριστιών ως επίσημη αργία καθιερώθηκε το 1863, εν μέσω του αμερικανικού Εμφυλίου, όταν ο πρόεδρος Αβραάμ Λίνκολν ανακήρυξε την τελευταία ημέρα του Νοεμβρίου ως ημέρα για ευχαριστίες και επούλωση πληγών.

Τα παιδιά στα αμερικανικά σχολεία μαθαίνουν πως οι ρίζες της αργίας ανάγονται στους Προσκυνητές (Pilgrims), όταν Άγγλοι άποικοι ίδρυσαν την Αποικία του Πλίμουθ στο Πλίμουθ της Μασαχουσέτης. Το 1620 οι νεοαφιχθέντες γιόρτασαν τη φθινοπωρινή συγκομιδή με τους ντόπιους ιθαγενείς Wampanoag. Για πολλούς ιθαγενείς Αμερικανούς, ωστόσο, η Ημέρα των Ευχαριστιών είναι μία θλιβερή ημέρα εξαιτίας της γενοκτονίας που ακολούθησε.

