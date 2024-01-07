IDF: Η Χαμάς προσπαθούσε να κατασκευάσει πυραύλους κρουζ υπό την καθοδήγηση του Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η Χαμάς ανέπτυξε κατευθυνόμενους πυραύλους κρουζ υπό την καθοδήγηση του Ιράν.

Ειδικότερα, οι IDF αναφέρουν ότι κατά την εισβολή σε τοποθεσία της Χαμάς στην περιοχή των συνοικιών Daraj και Tuffah της πόλης της Γάζας, ανακάλυψαν τούνελ που οδηγεί σε ένα υπόγειο εργοστάσιο κατασκευής όπλων.

Οι στρατιώτες βρήκαν «συστατικά που αποδεικνύουν ότι οι μαχητές της Χαμάς έμαθαν υπό την καθοδήγηση του Ιράν πώς να χειρίζονται και να κατασκευάζουν εξαρτήματα ακριβείας και στρατηγικά όπλα», λέει ο IDF.

Οι IDF, μάλιστα, παρουσίασαν εικόνες που απεικονίζουν μία μηχανή πυραύλων και την κεφαλή ενός πυραύλου κρουζ που αναπτύχθηκε από τη Χαμάς.

Η Χαμάς είναι γνωστό ότι κατέχει αντιαρματικά κατευθυνόμενα βλήματα και μικρά εκρηκτικά drones —που χρησιμοποιούνται σε μικρή απόσταση— καθώς και αυτοσχέδια αυτόνομα υποβρύχια με εκρηκτικά ή υποβρύχια drones, αλλά όχι κατευθυνόμενους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Η παλαιστινιακή οργάνωση διαθέτει επίσης αντιαεροπορικούς πυραύλους που εκτοξεύονται από τον ώμο, οι οποίοι δεν είναι αποτελεσματικοί εναντίον ισραηλινών αεροσκαφών.

Δεν είναι σαφές εάν η Χαμάς ανέπτυξε ποτέ τους κατευθυνόμενους πυραύλους της ή ήταν μόνο στο στάδιο ανάπτυξης.



