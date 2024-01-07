Νορβηγία: Ο Μπρέιβικ που δολοφόνησε 77 ανθρώπους θα μηνύσει την κυβέρνηση για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ο Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ, ο Νορβηγός ακροδεξιός που σκότωσε 77 ανθρώπους σε επίθεση με βόμβα και όπλα το 2011, θα προσπαθήσει για δεύτερη φορά τη Δευτέρα να μηνύσει το νορβηγικό κράτος για φερόμενη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του.

Ο Μπρέιβικ, που έχει χαρακτηριστεί ως ο χειρότερος δολοφόνος της Νορβηγίας σε καιρό ειρήνης, ισχυρίζεται ότι η απομόνωσή του από το 2012 όταν και οδηγήθηκε στη φυλακή ισοδυναμεί με απάνθρωπη μεταχείριση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο Μπρέιβικ κρατείται σε ένα διώροφο συγκρότημα με κουζίνα, τραπεζαρία και αίθουσα τηλεόρασης με Xbox, πολλές πολυθρόνες και ασπρόμαυρες εικόνες του Πύργου του Άιφελ στον τοίχο. Διαθέτει επίσης γυμναστήριο με βάρη, διάδρομο και κωπηλατική μηχανή, ενώ τρεις παπαγάλοι πετούν γύρω από το συγκρότημα. Το δικαστικό σύστημα της Νορβηγίας είναι υπέρ της αναμόρφωσης των φυλακισμένων και κατά της τιμωρίας.

Ο δικηγόρος του, Οystein Storrvik, υποστηρίζει ότι είναι αδύνατο για τον Μπρέιβικ, ο οποίος τώρα ονομάζεται Fjotolf Hansen, να έχει ουσιαστικές σχέσεις με οποιονδήποτε από τον έξω κόσμο, και το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται στον πελάτη του να στέλνει επιστολές αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του.

Στις 22 Ιουλίου 2011, ο Μπρέιβικ σκότωσε οκτώ άτομα σε βομβιστική επίθεση στο Όσλο προτού κατευθυνθεί σε κάμπινγκ της νεολαίας του κεντροαριστερού κόμματος στο νησί Utøya και ντυμένος ως αστυνομικός πυροβόλησε 69 άτομα, κυρίως εφήβους.

Το επόμενο έτος, ο Μπρέιβικ καταδικάστηκε στη μέγιστη ποινή των 21 ετών με μια ρήτρα - που σπάνια χρησιμοποιείται στο δικαστικό σύστημα της Νορβηγίας - ότι θα μπορούσε να κρατηθεί επ' αόριστον εάν εξακολουθεί να θεωρείται κίνδυνος για την κοινωνία.

Από τότε, δεν έχει δείξει ότι έχει μετανιώσει για τις επιθέσεις του, τις οποίες περιέγραφε ως σταυροφορία εναντίον της πολυπολιτισμικότητας στη Νορβηγία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.