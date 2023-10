Εκπρόσωπος IDF: Το στρατηγείο επιχειρήσεων της Χαμάς βρίσκεται κάτω από το νοσοκομείο Shifa στη Γάζα - Βίντεο από τις εγκαταστάσεις

Το στρατηγείο επιχειρήσεων της τρομοκρατικής ομάδας Χαμάς βρίσκεται κάτω από το Νοσοκομείο Σίφα στην πόλη της Γάζας, δήλωσε σε ενημέρωση για δημοσιογράφους διεθνών μέσων ενημέρωσης, ο εκπρόσωπος Τύπου του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, όπως μεταδίδει το The times of Israel.

This is the truth behind the Hamas-ISIS terrorist organization: it uses the Shifa Hospital in Gaza to protect it.



Their headquarters are near the maternity ward, the control center near the morgue, and the command tunnels under the patients' wards.



They don’t just perpetrate… pic.twitter.com/nLwswrS6is