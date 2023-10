Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε αντιαρματικούς πυραύλους και άνοιξε πυρ κατά Ισραηλινών θέσεων

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις λένε ότι κανένας στρατιώτης δεν τραυματίστηκε στις επιθέσεις και τα στρατεύματα απαντούν με βομβαρδισμούς

Η Χεζμπολάχ εκτοξεύει αντιαρματικά κατευθυνόμενους πυραύλους και ανοίγει πυρ με ελαφρά όπλα σε μια ισραηλινή στρατιωτική θέση κοντά στο Avivim και κατά της περιοχής Misgav Am στα βόρεια σύνορα όπως μεταδίδει το The times of Israel.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις λένε ότι κανένας στρατιώτης δεν τραυματίστηκε στις επιθέσεις και τα στρατεύματα απαντούν με βομβαρδισμούς εναντίον των πηγών πυρκαγιάς στο νότιο Λίβανο.

בשעה האחרונה, מחבלים ביצעו ירי משטח לבנון לעבר מוצב צה"ל במרחב אביבים ולעבר מרחב משגב עם. אין נפגעים.



כוחות ארטילריה של צה"ל תוקפים כעת את מקורות הירי. — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 27, 2023

Την τελευταία ώρα τρομοκράτες πυροβόλησαν από λιβανέζικο έδαφος κατά του σταθμού των Ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή Αβιβίμ και προς την περιοχή Μασγκάβ, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Οι δυνάμεις πυροβολικού του IDF επιτίθενται τώρα στις πηγές της φωτιάς, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X πρώην twitter o εκπρόσωπος των IDF Daniel Hagari

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για τις σημερινές επιθέσεις, καθώς και για δεκάδες επιθέσεις με πυραύλους και ρουκέτες σε θέσεις των IDF και ισραηλινές πόλεις από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου.

Έκτοτε, η Χεζμπολάχ κατονόμασε επίσης 47 μέλη που σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός Στρατός λέει ότι έχει βάλει στο στόχαστρο διμοιρίες της Χεζμπολάχ και τοποθεσίες που ανήκουν στην ομάδα της.

Πηγή: skai.gr

