Υπουργείο Υγείας Γάζας: 7.326 νεκροί, εκ των οποίων πάνω από 3.000 παιδιά, στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς Κόσμος 15:56, 27.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Σχεδόν 19.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των ισραηλινών πληγμάτων στις 7 Οκτωβρίου στον παλαιστινιακό θύλακα