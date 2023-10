Μετά τη Χαμάς: Τα πέντε σενάρια για την επόμενη μέρα στη Γάζα μετά την εξουδετέρωση της οργάνωσης Κόσμος 15:49, 27.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

5

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Πως θα διοικείται η Γάζα μετά το τέλος της Χαμάς; Θα αναλάβει ενεργό ρόλο το Ισραήλ, η Παλαιστινιακή Αρχή, ο ΟΗΕ ή οι αραβικές χώρες; Ειδικοί καταθέτουν σενάρια