Οι ισραηλινές δυνάμεις εξάλειψαν "τρομοκρατικό πυρήνα" με αεροπορικό πλήγμα ακριβείας στον καταυλισμό Παλαιστινίων προσφύγων της Μπαλάτα, στην πόλη Ναμπλούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός.

Ο στρατός προσέθεσε ότι σκότωσε τον Αμπντουλάχ Αμπού Σαλάλ, τον "επικεφαλής της τρομοκρατικής υποδομής" του καταυλισμού, ο οποίος σχεδίαζε να διεξαγάγει επικείμενη, μεγάλης κλίμακας τρομοκρατική επίθεση με τα μέλη του πυρήνα του.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε παράλληλα ότι απανθρακωμένο πτώμα μεταφέρθηκε στο κυβερνητικό νοσοκομείο Ραφίντια στην Ναμπλούς αφού οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν όχημα κοντά στον καταυλισμό της Μπαλάτα.

Όσον αφορά τη Λωρίδα της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έξι Παλαιστίνιοι μαχητές σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα, διευκρινίζοντας ότι μεταξύ αυτών βρίσκεται στέλεχος της Χαμάς της νότιας περιφέρειας που ήταν υπεύθυνο για την ανάκριση υπόπτων για κατασκοπεία.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, στην οποία συνοψίζει τις επιχειρήσεις του των τελευταίων ωρών, ο ισραηλινός στρατός σημειώνει ότι ο θάνατος του στελέχους αντικατασκοπείας της Χαμάς Μπιλάλ Νόφαλ "έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ικανότητα της τρομοκρατικής οργάνωσης να αναπτύξει και να ενισχύσει τις δυνατότητές της"

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

