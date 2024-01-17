Λευκορωσία: Νέο στρατιωτικό δόγμα που περιλαμβάνει τη χρήση πυρηνικών όπλων

Την παρουσίαση του νέου στρατιωτικού δόγματος που θα περιλαμβάνει τη χρήση πυρηνικών όπλων ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας Βίκτορ Χρένιν.

Η Ρωσία πέρυσι ανέπτυξε πυρηνικά όπλα στη Λευκορωσία, αν και δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για τον ακριβή αριθμό. Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο αυτών των όπλων, τα οποία προορίζονται για χρήση στο πεδίο της μάχης και έχουν μικρή εμβέλεια και συγκριτικά χαμηλές αποδόσεις.

«Κοινοποιούμε ξεκάθαρα τις απόψεις της Λευκορωσίας για τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων που βρίσκονται στο έδαφός μας», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Βίκτορ Κρένιν σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Λευκορωσίας. «Ένα νέο κεφάλαιο αρχίζει, σύμφωνα με το οποίο ορίζουμε ξεκάθαρα τις συμμαχικές μας υποχρεώσεις προς τους συμμάχους μας».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.