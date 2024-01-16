ΗΠΑ: Αισιόδοξη για πιθανή νέα συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων στη Γάζα

Ο Αμερικανός απεσταλμένος στη Μέση Ανατολή Μπρετ Μακ Γκουρκ βρισκόταν στη Ντόχα τις τελευταίες ημέρες και συζητούσε για μια πιθανή συμφωνία απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Ο Μακ Γκουρκ είχε "πολύ σοβαρές και εντατικές συζητήσεις" με τους Καταριανούς για άλλη μια συμφωνία σχετικά με τους ομήρους, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Τζον Κίρμπι, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, οργάνου που υπάγεται απευθείας στον Αμερικανό πρόεδρο.

"Είμαστε αισιόδοξοι ότι οι συνομιλίες θα αποφέρουν καρπούς και σύντομα", δήλωσε.

Παράλληλα, ο Κίρμπι δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται να αυξήσουν την ανθρωπιστική βοήθεια προς την σπαρασσόμενη από τον πόλεμο Γάζα, καθώς το Ισραήλ πέρασε σε μια φάση χαμηλότερης έντασης στρατιωτικών επιχειρήσεων.

