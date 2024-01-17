Έργα των Πικάσο, Γκόγια και Ρέμπραντ πιστεύεται ότι χάθηκαν σε πυρκαγιά σε γκαλερί του Σιάτλ

Έργα σε χαρτί των Πικάσο, Γκόγια και Ρέμπραντ πιστεύεται ότι χάθηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε γκαλερί του Σιάτλ, στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σιάτλ, την περασμένη Παρασκευή, κάποιος πιθανότατα άναψε φωτιά σε δρόμο πίσω από τη γκαλερί για να ζεσταθεί από το κρύο και στη συνέχεια οι φλόγες εξαπλώθηκαν στο τριώροφο κτίριο.

Κανείς δεν τραυματίστηκε, είπε η διευθύντρια της Davidson Galleries, Ρεμπέκα ΜακΝτόλαντ στο CNN, πρόσθεσε όμως ότι πολλά βραβευμένα έργα της συλλογής της γκαλερί υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν.

«Μεγάλο μέρος της ελπίζουμε να σωθεί» είπε η ΜακΝτόναλντ σημειώνοντας ότι θα περάσουν εβδομάδες μέχρι να εξακριβωθεί η έκταση της ζημιάς.

Η Davidson Galleries είναι γνωστή για την πώληση έργων σε χαρτί και είχε προγραμματίσει να μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής της από την Pioneer Square του Σιάτλ σε έναν νέο χώρο στην κοντινή οδό 85 Yesler Way.

Κατά την προετοιμασία για τη μετακόμιση, πολλά πολύτιμα έργα είχαν μεταφερθεί από την αποθήκη σε άλλους χώρους και ήταν εκτεθειμένα σε κίνδυνο.

«Αισθάνομαι περισσότερο λυπημένος για τους σύγχρονους καλλιτέχνες που μας εμπιστεύτηκαν τα έργα τους» δήλωσε ο ιδιοκτήτης της γκαλερί Σαμ Ντέιβιντσον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

