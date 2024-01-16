Νέες παύσεις πυρός στη Γάζα για ομήρους και για ανθρωπιστική βοήθεια

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

«Άμεσες και βιώσιμες» ανθρωπιστικές παύσεις πυρός στη Γάζα, σαν αυτές που έχουν ήδη γίνει προ εβδομάδων, ώστε να επιτραπεί η επιστροφή στο Ισραήλ των ομήρων της Χαμάς και να περάσει περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια ζήτησε ο λόρδος Ντέιβιντ Κάμερον.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών απάντησε το απόγευμα της Τρίτης σε ερωτήσεις εξωτερικής πολιτικής στη Βουλή των Λόρδων και είπε πως αυτές οι παύσεις θα συμβάλουν στη δημιουργία συνθηκών για μία ανθεκτική ειρήνη.

«Θα θέλαμε να δούμε μια τέτοια παύση να αρχίζει αμέσως τώρα», είπε.

Ως προς την προοπτική εκεχειρίας, επανέλαβε ότι η βρετανική κυβέρνηση επιθυμεί μία «βιώσιμη εκεχειρία» αντί μιας άμεσης εκεχειρίας.

Περιγράφοντας το τι σημαίνει «βιώσιμη» εκεχειρία, ανέφερε πως συνεπάγεται ότι η Χαμάς δε θα έχει πλέον την εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας και δε θα μπορεί να απειλεί το Ισραήλ με ρουκέτες ή άλλες μορφές τρομοκρατίας.

Ως προς την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους άμαχους Παλαιστινίους στη Γάζα είπε ότι ο καλύτερος και πιο γρήγορος τρόπος είναι με φορτηγά και ότι χρειάζεται πιο πολλά από αυτά να περνούν στην περιοχή για να διανέμουν τη διαθέσιμη βοήθεια από πολλές χώρες.

Ερωτηθείς για προηγούμενο σχόλιό του ότι «ανησυχεί» για το κατά πόσο το Ισραήλ έχει ενδεχομένως παραβιάσει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο με τις επιχειρήσεις του στη Γαζα, ο λόρδος Κάμερον σχολίασε πως εννοούσε ότι είναι «δουλειά» του να ανησυχεί για αυτά τα πράγματα.

«Πάντοτε προτρέπουμε το Ισραήλ να υπακούει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε», συμπλήρωσε.

