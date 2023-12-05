Την επιβολή κυρώσεων κατά των Εβραίων εποίκων που κατηγορούνται για επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων ανακοίνωσαν σήμερα Τρίτη οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια προσπάθεια να σταματήσει η βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

"Σήμερα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εφαρμόζει μια νέα πολιτική περιορισμού της θεώρησης διαβατηρίων κατά των προσώπων που θεωρούνται ύποπτα ότι συμβάλλουν στην υπονόμευση της ειρήνης, της ασφάλειας ή της σταθερότητας στη Δυτική Όχθη, κυρίως διαπράττοντας πράξεις βίας" κατά των Παλαιστινίων, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν σε ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας "απαράδεκτες" αυτές τις βιαιότητες.

Δεν διευκρινίστικε πόσα άτομα θα επηρεαστούν από τους περιορισμούς στη θεώρηση διαβατηρίων που θα επιβληθούν επίσης στους συγγενείς των προσώπων που στοχοποιούνται.

Η Δυτική Όχθη μαστίζεται από μια κλιμάκωση των βιαιοτήτων από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου.

Στο Ισραήλ την περασμένη Πέμπτη, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας προειδοποίησε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για την πρόθεσή του να επιβάλει περιορισμούς στη θεώρηση διαβατηρίων στους εποίκους, σύμφωνα με υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο. Προέτρεψε επίσης το Ισραήλ να οδηγήσει στη δικαιοσύνη τους εξτρεμιστές εποίκους που κατηγορούνται για βία κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασαν τη βία από Εβραίους εποίκους κατά των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και προέτρεψαν τις ισραηλινές αρχές να τη σταματήσουν.

"Συνεχίζουμε να συζητάμε με την ισραηλινή ηγεσία για να την κάνουμε να καταλάβει ότι το Ισραήλ πρέπει να λάβει πρόσθετα μέτρα για την προστασία των Παλαιστινίων αμάχων από επιθέσεις εξτρεμιστών", προσθέτει ο Άντονι Μπλίνκεν στην ανακοίνωση.

Τονίζει επίσης ότι εναπόκειται στην Παλαιστινιακή Αρχή να κάνει "περισσότερα για να αποτρέψει τις παλαιστινιακές επιθέσεις εναντίον των Ισραηλινών".

"Τόσο το Ισραήλ όσο και η Παλαιστινιακή Αρχή έχουν την ευθύνη να διατηρούν τη σταθερότητα στη Δυτική Όχθη", καταλήγει.

Σε έναν μήνα, τουλάχιστον 244 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη Δυτική Όχθη από τον ισραηλινό στρατό ή Ισραηλινούς εποίκους, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

