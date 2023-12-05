Οι οκτώ στρατιωτικοί που επέβαιναν σε αεροσκάφος Osprey του αμερικανικού στρατού, το οποίο συνετρίβη στη θάλασσα στις 29 Νοεμβρίου στ' ανοιχτά της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας, θεωρούνται πλέον όλοι νεκροί, ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη η αμερικανική πολεμική αεροπορία.

Οι αρχές βρήκαν έξι σορούς, εκ των οποίων πέντε τη Δευτέρα, αλλά οι επιχειρήσεις δεν είναι πλέον διάσωσης καθώς είναι "δεν είναι πιθανό" να βρεθούν επιζήσαντες, δήλωσε η διοίκηση ειδικών επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, σε ανακοίνωση.

"Από τους οκτώ στρατιωτικούς, περισυνελέγησαν οι σοροί τριών, άλλων τριών περισυλλέγονται τώρα και μένει να βρεθούν οι σοροί δύο στρατιωτικών", διευκρίνισε.

Ο Τζο Μπάιντεν και η σύζυγός του είπαν ότι "προσεύχονται για τις οικογένειες και τους οικείους αυτών που έχασαν ένα αγαπημένο τους πρόσωπο στο τρομερό αυτό δυστύχημα", αναφέρει ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου, στο οποίο παρεμπιπτόντως εκφράζονται ευχαριστίες στην Ιαπωνία για τη βοήθειά της.

"Οι στρατιωτικοί μας και οι οικογένειές τους είναι η ραχοκοκαλιά του έθνους μας", πρόσθεσε.

Σε ανακοίνωση, ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν δηλώνει "βαθιά λυπημένος" και διαβεβαιώνει ότι θα διενεργηθεί "πλήρης και εξονυχιστική έρευνα" για να γίνουν σαφείς οι συνθήκες του δυστυχήματος.

Ερωτήματα για τα αεροσκάφη

Τα Osprey είναι στρατιωτικά αεροσκάφη που μπορούν να απογειώνονται και να προσγειώνονται όπως ένα ελικόπτερο και να πετούν όπως ένα αεροπλάνο. Πρόσφατα ατυχήματα έγειραν ερωτήματα για την αξιοπιστία τους.

Το αεροσκάφος αυτό, στο οποίο επέβαιναν οκτώ άτομα, συνετρίβη στη θάλασσα την περασμένη Τετάρτη, όχι μακριά από τη Γιακουσίμα -- κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής. Ο αμερικανικός στρατός έχει σχεδόν 54.000 στρατιώτες του που σταθμεύουν στην Ιαπωνία.

Στα τέλη Αυγούστου, τρείς Αμερικανοί πεζοναύτες σκοτώθηκαν σε δυστύχημα με αεροσκάφους αυτού του τύπου στη βόρεια Αυστραλία και, το 2022, άλλοι τέσσερις σκοτώθηκαν στη Νορβηγία όταν το αεροσκάφος τους, επίσης Osprey, συνεντρίβη κατά τη διάρκεια ασκήσεων του ΝΑΤΟ.

Η Ιαπωνία ανέστειλε τις πτήσεις των δικών της Osprey μετά το αεροπορικό δυστύχημα της Τετάρτης, και ζήτησε από τον αμερικανικό στρατό να κάνει προληπτικά το ίδιο στην ιαπωνική επικράτεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.