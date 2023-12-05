Λαβρόφ: Ρωσία και Ιράν υπέγραψαν κοινή διακήρυξη για την αντιμετώπιση των αμερικανικών κυρώσεων

Η Ρωσία και το Ιράν υπέγραψαν μια διακήρυξη που θα βοηθήσει να ξεπεραστούν οι αμερικανικές κυρώσεις, δήλωσε την Τρίτη ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

"Μόλις υπογράψαμε μια διακήρυξη σχετικά με τρόπους και μέσα για την αντιμετώπιση, τον μετριασμό και την αντιστάθμιση των αρνητικών συνεπειών των μονομερών καταναγκαστικών μέτρων. Αναμφίβολα, αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για την αύξηση των συντονισμένων προσπαθειών των μελών της παγκόσμιας κοινότητας για την υπέρβαση των παράνομων κυρώσεων, που οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί της χρησιμοποιούν ως υποκατάστατο της διπλωματίας", είπε Ρώσος ΥΠΕΞ, όταν άνοιξε τις συνομιλίες με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν.

Ο Λαβρόφ είπε επίσης ότι οι συνομιλίες θα χρησιμοποιηθούν για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με πιεστικά διμερή και περιφερειακά ζητήματα. «Έχουμε παραδοσιακά μια εκτεταμένη ατζέντα», είπε ο Ρώσος υπουργός.

Πηγή: skai.gr

