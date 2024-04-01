Γάζα: Ο στρατός του Ισραήλ αποσύρθηκε από το νοσοκομείο Σίφα, ανακοίνωσε η Χαμάς

Το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, όπου κυβερνά το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα πως ο ισραηλινός στρατός απέσυρε άρματα μάχης και άλλα οχήματα που είχαν αναπτυχθεί μέσα στο νοσοκομείο Σίφα, προπολεμικά τη μεγαλύτερη δομή υγείας του θυλάκου, όπου διεξήγαγε επιχείρηση τις τελευταίες δύο εβδομάδες, προσθέτοντας πως κατόπιν εντοπίστηκαν «δεκάδες πτώματα».

Ο ίδιος ο ισραηλινός στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει πως απέσυρε τις δυνάμεις του από το νοσοκομείο ως αυτό το στάδιο.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου και αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως είδαν άρματα μάχης και άλλα τεθωρακισμένα να φεύγουν από το συγκρότημα, υπό πυρά κάλυψης του πυροβολικού και της αεροπορίας.

«Δεκάδες πτώματα μαρτύρων, ορισμένα σε κατάσταση αποσύνθεσης, βρέθηκαν μέσα στο νοσοκομείο Σίφα και γύρω από αυτό», σημείωσε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας πως οι υλικές ζημιές είναι «πολύ μεγάλες» στο σύνολο των κτιρίων της εγκατάστασης, καθώς οι δυνάμεις που αποσύρθηκαν «πυρπόλησαν τα κτίρια του συγκροτήματος και το έθεσαν εντελώς εκτός λειτουργίας».

Γιατρός είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως καταμετρήθηκαν πάνω από 20 πτώματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ορισμένα συνθλίφτηκαν από ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα καθώς αποχωρούσαν.

Ο στρατός του Ισραήλ, που κατηγορεί μαχητές της Χαμάς πως κρύβονται μέσα σε νοσοκομεία, εξαπέλυσε τη 18η Μαρτίου αυτή που περιέγραψε ως «επιχείρηση ακριβείας» στο Σίφα, στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα της παλαιστινιακής περιοχής.

Στην πορεία, διαβεβαίωσε πως «εξάλειψε περίπου 200 τρομοκράτες» στον τομέα. Η επιχείρηση έγινε ενώ εκατοντάδες εκτοπισμένοι είχαν βρει καταφύγιο στη δομή υγείας.

Χθες Κυριακή, ο διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, τόνισε μέσω X πως 21 ασθενείς πέθαναν στο νοσοκομείο Σίφα αφότου άρχισε η ισραηλινή επιχείρηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο νοσοκομείο παραμένουν 107 ασθενείς, ανάμεσά τους 4 παιδιά και 28 άνθρωποι σε κρίσιμη κατάσταση. «Πολλοί έχουν μολυσμένες πληγές και είναι αφυδατωμένοι» και από προχθές Σάββατο «δεν απομένει πλέον παρά ένα μπουκάλι νερό για κάθε 15 ανθρώπους».

Ο ισραηλινός στρατός είχε ήδη διεξαγάγει παρόμοια επιχείρηση στο Σίφα τον Νοέμβριο, κατηγορώντας τη Χαμάς, που το διαψεύδει, πως χρησιμοποιούσε το νοσοκομείο ως κέντρο διοίκησης.

Νέοι βομβαρδισμοί

Σχεδόν μισό χρόνο μετά το ξέσπασμα του πολέμου, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων συνεχίζονται χωρίς ανάσα στην υπό σχεδόν απόλυτη πολιορκία Λωρίδα της Γάζας, όπου ο απολογισμός δεν σταματά να γίνεται ολοένα πιο βαρύς, έχει φθάσει τους τουλάχιστον 32.782 νεκρούς, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, κατά το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος. Χωρίς να λογαριάζεται η ισοπέδωση μεγάλου μέρος του θυλάκου και η ανθρωπιστική καταστροφή.

Στην επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στην ισραηλινή επικράτεια έχασαν τη ζωή τους πάνω από 1.160 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Κατά ισραηλινές πηγές, άλλοι 250 και πλέον άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους πιστεύεται πως εξακολουθούν να κρατούνται στον θύλακο πάνω από 130 — όμως οι 34 εξ αυτών πιστεύεται πως είναι νεκροί.

Σε αντίποινα, η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, κίνημα που χαρακτηρίζει, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ, «τρομοκρατική» οργάνωση και εξαπέλυσε αρχικά εκστρατεία εντατικών βομβαρδισμών από αέρα, γη και θάλασσα και από τα τέλη Οκτωβρίου χερσαίες επιχειρήσεις, που πλέον έχουν φθάσει στον νότο, πολύ κοντά στη Ράφα.

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε σήμερα νεότερο επίσημο απολογισμό, ανακοινώνοντας ότι έχουν χάσει τη ζωή τους 600 μέλη του από την 7η Οκτωβρίου 2023, τα 256 στη Λωρίδα της Γάζας.

Χθες ο θύλακος επλήγη από σειρά νέων ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών, μια από τις οποίες είχε στο στόχαστρο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, που αποτελεί μέρος του ΟΗΕ, ανέφερε ότι «σκηνή στο προαύλιο του νοσοκομείου χτυπήθηκε σε ισραηλινό βομβαρδισμό. Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και (άλλοι) 17 τραυματίστηκαν».

Ομάδα του οργανισμού βρισκόταν στη στιγμή του βομβαρδισμού σε αποστολή στο νοσοκομείο αυτό, στη Ντέιρ αλ Μπάλα, σύμφωνα με τον Δρα Τέντρος.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε από την πλευρά του μέσω X ότι αεροσκάφος του προχώρησε σε πλήγμα «ακριβείας» που είχε στόχο «κέντρο διοίκησης του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ και τρομοκράτες (...) στην αυλή του νοσοκομείου Αλ Ακσά στην περιοχή Ντέιρ αλ Μπάλα».

«Ο Νετανιάχου πρέπει να φύγει»

Στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου —ο οποίος χθες υπεβλήθη σε «επιτυχή» χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση κήλης— μετατράπηκε για ακόμη μια φορά στο αντικείμενο της οργής δεκάδων χιλιάδων διαδηλωτών που συμμετείχαν το σαββατοκύριακο σε ογκώδεις κινητοποιήσεις. Οι συμμετέχοντες απαίτησαν την παραίτηση του και τη σύναψη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς.

Η αστυνομία έκανε χρήση αντλιών νερού υπό πίεση για να απωθήσει τους διαδηλωτές, που φώναζαν «εκλογές!», ότι ο πρωθυπουργός «πρέπει να φύγει», αξίωναν «φέρτε τους (σ.σ. τους ομήρους) πίσω τώρα!» και μεταξύ άλλων συγκεντρώθηκαν μπροστά στην Κνέσετ, στην Ιερουσαλήμ, όπου ξέσπασαν επεισόδια.

«Ο κόσμος έχει εξοργιστεί, έχει κουραστεί (...) Κατηγορεί τον Μπίμπι (σ.σ. τον κ. Νετανιάχου) και την κυβέρνησή του, που λένε ότι δεν φταίνε για τίποτα», είπε η Ντάνα, 44 ετών, από το Τελ Αβίβ, που πήγε στην Ιερουσαλήμ να διαδηλώσει.

Το ενδεχόμενο να κλειστεί συμφωνία με τη Χαμάς μοιάζει να παραμένει μακριά, παρά τις εκκλήσεις διεθνών οργανισμών, που δεν σταματούν να προειδοποιούν πως η μεγάλη πλειονότητα των 2,4 εκατ. κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας διατρέχει κίνδυνο να λιμοκτονήσει.

«Δεν τίθεται ακόμη ζήτημα για νέο κύκλο διαπραγματεύσεων», τόνισε χθες αξιωματούχος της Χαμάς, ο Οσάμα Χαμντάν.

Τους τελευταίους μήνες, διεξάγονται έμμεσες διαπραγματεύσεις, μέσω διεθνών μεσολαβητών —Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ—, είτε στη Ντόχα, είτε στο Κάιρο.

Ο κ. Νετανιάχου κατηγόρησε χθες τη Χαμάς πως «σκλήρυνε» τη θέση της στη διαπραγμάτευση για την κατάπαυση του πυρός, ενώ η κυβέρνησή του σύμφωνα με τον ίδιο «δείχνει ευελιξία».

Στο κεντρικό τμήμα της χώρας, κοντά στην Ασντότ, τρεις νεαροί τραυματίστηκαν σοβαρά όταν υπέστησαν επίθεση με μαχαίρι χθες, ανακοίνωσε υπηρεσία πρώτων βοηθειών.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι «τρομοκράτης», χρησιμοποιώντας «δυο μαχαίρια», επιτέθηκε και «μαχαίρωσε τρεις ανθρώπους» προτού «εξουδετερωθεί» από δημοτικούς αστυνομικούς. Δεν διευκρίνισε αν σκοτώθηκε.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο για ύποπτο «19 ετών» με καταγωγή από τη Ντούρα, κοντά στη Χεβρώνα», στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

