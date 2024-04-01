Η νεαρή ομογενής,φοιτήτρια Κατερίνα Καρανδρίκα - με καταγωγή από την Κρήτη και το Αγρίνιο εστέφθη «Μις Ελληνική Ανεξαρτησία» 2024, στον διαγωνισμό ομορφιάς και γνώσεων της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης ο οποίος πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Μαρτίου, στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής στην Αστόρια (Θέατρο «Θέσπις»).

Ο διαγωνισμός – που αποτελεί παράλληλη εκδήλωση της παρέλασης για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, στην 5η Λεωφόρο – δεν έχει, επί της ουσίας, τον χαρακτήρα ενός διαγωνισμού ομορφιάς, αλλά συνδέεται περισσότερο με τις γνώσεις και την οπτική της εκάστοτε υποψήφιας απέναντι στην ελληνική κληρονομιά και την σχέση της με την Ελληνοαμερικανική Κοινότητα.

Φέτος, σύμφωνα με δημοσίευμα της ομογενειακής εφημερίδας «Εθνικός Κήρυκας» παρατηρήθηκε, για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια, ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον όσον αφορά στη συμμετοχή, καθότι στον διαγωνισμό πήραν μέρος συνολικά 12 Ελληνοαμερικανίδες, οι οποίες απέσπασαν θετικά σχόλια για την παρουσία και τις απαντήσεις τους.

Οπως γράφει χαρακτηριστικά το ομογενειακό site «Αναμνήσεις», αν και ο διαγωνισμός στερούνταν της λάμψης και των εφέ των διαγωνισμών του Χόλιγουντ, εν τούτοις τα λαμπερά πρόσωπα και η ομορφιά των διαγωνιζομένων κατάφερε να καλύψει αυτή την διαφορά.

Σύμφωνα με τις τελικές ανακοινώσεις, η Κατερίνα Καρανδρίκα αναδείχθηκε «Μις Ελληνική Ανεξαρτησία», η Ελένη Τσιούρη α’ αναπληρωματική, η Ελαΐνα Πούλου β’ αναπληρωματική και ακολούθησαν με σειρά ανακοίνωσης: Τζένη Ντάσκα («Μις Αθήνα»), Αριάνα Σιωτοπούλου («Μις Μακεδονία»), Νικολέττα Αρλότα («Μις Ολυμπία»), Μαρία Θεοδωρέλλου («Μις Πελοπόννησος»), Μαρία Ποταμούση («Μις Αίγιο»), Ουρανία Μπόζου («Μις Πιερία»), Αλεξάνδρα Γκελ («Μις Αρκαδία») και Σταματούλα Φιτζέραλντ («Μις Δωδεκάνησα»).

Σημειώνεται ότι την προσεχή Πέμπτη 5 Απριλίου θα διεξαχθεί, στην ουσία, η τελευταία πανομογενειακή συγκέντρωση εργασίας για τη διοργάνωση της παρέλασης που θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Απριλίου στην 5η Λεωφόρο.

Πηγή: skai.gr

