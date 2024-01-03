Αργεντινή: Σύλληψη 3 ξένων υπηκόων- Υποψίες ότι σχεδίαζαν τρομοκρατική ενέργεια

Οι αρχές της Αργεντινής ανακοίνωσαν σήμερα τη σύλληψη, στα τέλη Δεκεμβρίου, στο Μπουένος Άιρες και στα προάστιά του, τριών ξένων, υπηκόων Συρίας και Λιβάνου, οι οποίοι βαρύνονται με υποψίες ότι «σχεδίαζαν μια τρομοκρατική ενέργεια στη χώρα».

Οι ύποπτοι, ο ένας εκ των οποίων είναι κάτοχος διαβατηρίων Βενεζουέλας και Κολομβίας, συνελήφθησαν την 30η Δεκεμβρίου, ενώ παράλληλα οι αρχές «ακολούθησαν τα ίχνη ενός δέματος» από την Υεμένη, ανέφερε η υπουργός Ασφαλείας στον λογαριασμό της στο X, ανακοινώνοντας την εξουδετέρωση ενός «πιθανού τρομοκρατικού πυρήνα».

Οι ύποπτοι μεταφέρθηκαν σήμερα το πρωί ενώπιον ενός δικαστή, μετέδωσε από την πλευρά του το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας Telam, επικαλούμενο δικαστικές πηγές.

Η υπουργός Ασφαλείας γνωστοποίησε σε δημοσιογράφους ότι οι ερευνητές προσπαθούν να εξακριβώσουν τις «πραγματικές ταυτότητες» των υπόπτων, καθώς «ορισμένοι είχαν στην κατοχή τους διαφορετικά διαβατήρια από εκείνα που χρησιμοποίησαν για να εισέλθουν στην Αργεντινή».

Οι ύποπτοι συνελήφθησαν ο ένας στο Μπουένος Άιρες, ο άλλος στο προάστιο Αβελανέδα και ο τρίτος σε ένα αεροδρόμιο. Σε βάρος κανενός εξ αυτών «δεν είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης», διευκρίνισε.

«Οι συλλήψεις», συνέχισε η υπουργός Ασφαλείας, «έγιναν έπειτα από πληροφορίες από διάφορες πηγές, τις οποίες παρείχαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ» και μία ακόμη πληροφορία από την Κολομβία.

Η Αργεντινή, υπογράμμισε η Πατρίσια Μπούλριτς, ήταν ιδιαίτερα προσεκτική αυτές τις ημέρες στο θέμα της ασφάλειας, καθώς φιλοξενεί έως την 4η Ιανουαρίου τους παναμερικανικούς Μακκαβαϊκούς Αγώνες, μια διεθνή εβραϊκή αθλητική διοργάνωση που πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια. Ο πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι, που πρόσκειται ανοικτά στην εβραϊκή κοινότητα, εγκαινίασε την περασμένη εβδομάδα αυτήν την εκδήλωση.

Το υπάρχον πλαίσιο του πολέμου στη Μέση Ανατολή προκάλεσε επίσης την «ιδιαίτερη προσοχή» των αρχών της Αργεντινής για τον κίνδυνο τρομοκρατίας, συμπλήρωσε η υπουργός Ασφαλείας.

Η Αργεντινή, στην οποία ζει η μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα της Λατινικής Αμερικής, βρέθηκε στο παρελθόν στο στόχαστρο δύο επιθέσεων εναντίον αυτής της κοινότητας.

Η πρεσβεία του Ισραήλ στοχοθετήθηκε το 1992 από μια βομβιστική επίθεση, με απολογισμό 29 νεκρούς και 200 τραυματίες. Δύο χρόνια αργότερα, μια άλλη επίθεση εναντίον της Amia (Κοινή Ένωση Ισραηλιτών Αργεντινής) στοίχισε τη ζωή σε 85 ανθρώπους και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 300 ανθρώπων, στην πλέον αιματηρή επίθεση στην ιστορία της χώρας.

Πριν από τις συλλήψεις της 30ης Δεκεμβρίου, «ένα από τα στοιχεία που μας ανησύχησαν ήταν πως το ξενοδοχείο (όπου επρόκειτο να καταλύσουν οι τρεις ύποπτοι) βρισκόταν δύο τετράγωνα πριν από την πρεσβεία του Ισραήλ», επισήμανε η Μπούλριτς.

Οι τρεις άνδρες ήταν φερόμενοι αποδέκτες ενός δέματος από την Υεμένη, «ένα δέμα βάρους 35 κιλών», σύμφωνα με το υπουργείο Ασφαλείας, για το οποίο όμως η αρμόδια υπουργός δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

