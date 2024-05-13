Εθνικό Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας: «Έφυγαν» τα πρώτα sms - Ποιους αφορά

Από σήμερα Δευτέρα, όπως ανακοινώνουν τα Υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, άρχισαν να στέλνονται τα πρώτα ενημερωτικά SMS στις δικαιούχους του Εθνικού Προγράμματος για την Πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Ειδικότερα, τα πρώτα SMS για δωρεάν test Pap λαμβάνουν 119.800 γυναίκες δικαιούχους ηλικίας 21-29 στον νομό Αττικής, ενώ η αποστολή των SMS θα έχει ολοκληρωθεί την Τρίτη 14 Μαΐου.

Οι γυναίκες, οι οποίες έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, θα λαμβάνουν σταδιακά το άυλο παραπεμπτικό για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις με μήνυμα (SMS). Οι γυναίκες δικαιούχοι ηλικίας 21-65 ετών που δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, μπορούν με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο κέντρο της περιοχής τους (δημόσιο ή ιδιωτικό) και να κλείσουν το ραντεβού τους για τις εξετάσεις, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. (Οι δικαιούχοι μπορούν να δουν τα συνεργαζόμενα κέντρα στην περιοχή τους στην ιστοσελίδα testpap.gov.gr)

Ποιους αφορά το πρόγραμμα και τι περιλαμβάνει

Το πρόγραμμα αφορά 2,5 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 21-65 ετών που δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας,

διαθέτουν ΑΜΚΑ, είτε είναι ασφαλισμένες, είτε ανασφάλιστες, και προσφέρει δωρεάν τις εξής προληπτικές εξετάσεις:

 μοριακό τεστ HPV DNA (για γυναίκες 30-65),

 εξέταση «test Pap»(για γυναίκες 21-29),

 κολποσκόπηση και βιοψία, για γυναίκες με κλινικά ευρήματα, από εξειδικευμένο ιατρό

Εκτός των εξετάσεων περιλαμβάνει δωρεάν εμβολιασμό κατά του ιού HPV . Ο τελευταίος έχει επεκταθεί και στα αγόρια, καλύπτεται ήδη για το 2024, θα συνεχίσει και για τα επόμενα χρόνια. Δωρεάν επαναληπτικές εξετάσεις

Το πρόγραμμα έχει προσαρμοστεί σύμφωνα με νεότερα επιστημονικά δεδομένα, ώστε να παρέχει τη δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης για τις γυναίκες στις οποίες συστήνεται, οι οποίες θα έχουν φυσικά τη δυνατότητα να κάνουν τις επαναληπτικές εξετάσεις εντελώς δωρεάν, σύμφωνα με το είδος των ευρημάτων, όπως έχουν καθοριστεί από την αρμόδια Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας.

Η κυβέρνηση επενδύει συνολικά πάνω από 200 εκατ. ευρώ μέχρι το 2025 για προγράμματα δευτερογενούς πρόληψης που αφορούν τον καρκίνο και στην πλειονότητα τους προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

