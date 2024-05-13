Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «Σωτηρία του πλανήτη με μετατόπιση της φορολογίας που βαρύνει την εργασία στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου».

Οι διοργανωτές και οι διοργανώτριες της πρωτοβουλίας καλούν την Επιτροπή να ενισχύσει τη δέσμη μέτρων προσαρμογής στον στόχο του 55 % και το σύστημα τιμολόγησης του άνθρακα της ΕΕ, δρομολογώντας την ταχύτερη σταδιακή κατάργηση των δωρεάν δικαιωμάτων και επιτρέποντας την τιμολόγηση του άνθρακα χωρίς ανώτατο όριο προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι μείωσης των εκπομπών. Ζητούν επίσης την αναδιανομή ενός σημαντικού μέρους των εσόδων από την τιμολόγηση του άνθρακα σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, ενισχύοντας το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα της ΕΕ και την προώθηση της δημιουργίας μιας «Λέσχης για το Κλίμα» στην οποία οι συμμετέχουσες χώρες θα υιοθετήσουν στιβαρή τιμολόγηση του άνθρακα, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αναδιανομή των εσόδων από την τιμολόγηση του άνθρακα σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος.

Η απόφαση καταχώρισης είναι νομικής φύσης και δεν προδικάζει τα τελικά νομικά και πολιτικά συμπεράσματα της Επιτροπής σχετικά με την εν λόγω πρωτοβουλία και τις τυχόν ενέργειες στις οποίες θα μπορούσε να προβεί σε περίπτωση που η πρωτοβουλία συγκεντρώσει την αναγκαία στήριξη.

Δεδομένου ότι η εν λόγω Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι νομικά παραδεκτή. Η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει σε αυτό το στάδιο την ουσία των προτάσεων.

Επόμενα βήματα

Μετά τη σημερινή καταχώριση, οι διοργανωτές και οι διοργανώτριες έχουν προθεσμία έξι μηνών για να ξεκινήσουν τη συλλογή υπογραφών. Εάν, σε διάστημα ενός έτους, μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης με ελάχιστους αριθμούς σε τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή υποχρεούται να λάβει θέση. Η Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει είτε να αναλάβει δράση ανταποκρινόμενη στο αίτημα είτε όχι, και θα πρέπει να αιτιολογήσει το σκεπτικό της.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας ως μέσο με το οποίο οι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ατζέντας της ΕΕ. Άρχισε να εφαρμόζεται επίσημα τον Απρίλιο του 2012. Αφού καταχωριστεί επίσημα, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών δίνει τη δυνατότητα σε ένα εκατομμύριο πολίτες από τουλάχιστον επτά κράτη μέλη να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για νομική πράξη σε τομείς της αρμοδιότητάς της. Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού είναι οι εξής: 1) η προτεινόμενη δράση δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης, 2) δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική, επιπόλαιη ή κακόβουλη και 3) δεν αντίκειται προφανώς στις αξίες της Ένωσης.

Από την έναρξη της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, η Επιτροπή έχει καταχωρίσει 112 πρωτοβουλίες.

