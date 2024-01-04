Χιλιάδες διασώστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τον χρόνο αναζητώντας επιζώντες του μεγάλου σεισμού που έπληξε την Ιαπωνία ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 84 ανθρώπους, με την ελπίδα να σώσουν όσους περισσότερους μπορούν, παρά το γεγονός ότι κλείνει το απόγευμα της Πέμπτης τοπική ώρα το «παράθυρο επιβίωσης» διάρκειας 3 ημερών.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας στη διάσωση ανθρώπων, ακόμα και μετά το πέρας των 72 ωρών έπειτα από την καταστροφή», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Φουμίο Κισίντα κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου.

Τα ποσοστά επιβίωσης μειώνονται 72 ώρες έπειτα από έναν σεισμό, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης. Μέχρι στιγμής, 156 άνθρωποι έχουν διασωθεί, όμως τουλάχιστον 179 παραμένουν αγνοούμενοι, σύμφωνα με τις αρχές.

Το εύρος της καταστροφής που προκάλεσαν ο σεισμός και το τσουνάμι παραμένει ασαφές, με τους διασώστες να δυσκολεύονται να φθάσουν στις βορειότερες περιοχές της χερσονήσου, όπου έχουν καταγραφεί οι περισσότεροι θάνατοι, εξαιτίας του διαλυμένου οδικού δικτύου.

Τρεις ημέρες μετά τη σεισμική δόνηση, η πρόσβαση σε 30 χωριά δεν είναι δυνατή, σύμφωνα με τις αρχές της περιφέρειες της Ισικάουα.

Η παροχή υλικής βοήθειας γίνεται με το σταγονόμετρο και πολλοί σεισμοπαθείς, που έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, παραμένουν χωρίς τρόφιμα, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και επικοινωνίες, εν μέσω χαμηλών θερμοκρασιών και κακοκαιρίας, είπαν επίσης οι αρχές.

Τα 3.000 γεύματα και τα 5.000 μπουκάλια νερό που διανεμήθηκαν μέχρι την Τετάρτη δεν επαρκούν για τους 11.000 σεισμοπαθείς στην πόλη Ουατζίμα, δήλωσε ο δήμαρχός της Σιγκέρου Σακαγκούσι, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης των περιφερειακών αρχών για τη διαχείριση της κρίσης.

«Πρωτίστως, είναι οι δρόμοι, οι κατεστραμμένοι δρόμοι που εμποδίζουν όχι μόνο την παροχή βοήθειας, αλλά επίσης την ανάκτηση του ηλεκτρικού ρεύματος, του νερού, του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και άλλων σημαντικών υποδομών», επισήμανε.

Προβλήματα καταγράφονται έως σήμερα σε σχεδόν 100 δρόμους στο περιφερειακό οδικό δίκτυο, σύμφωνα με αξιωματούχους της Ισικάουα.

«Σε σύγκριση με άλλες καταστροφές, η κατάσταση του οδικού δικτύου προς την Ουατζίμα είναι πολύ άσχημη. Νιώθω πως χρειάζεται περισσότερος χρόνος από το σύνηθες για να φθάσει η βοήθεια», είπε στο Ρόιτερς ο Σουνσάκου Κοχρίκι, ένα μέλος των ιατρικών υπηρεσιών, που έχει συνδράμει και σε άλλες καταστροφές.

«Πιστεύω, ρεαλιστικά να το δούμε, πως όσοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους θα πρέπει να ζήσουν σε πραγματικά δύσκολες συνθήκες για κάποιο χρονικό διάστημα», συμπλήρωσε.

Χωρίς τρεχούμενο νερό

Στοιχειώδεις ανάγκες, όπως η πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι ιατρικές προμήθειες και οι καθαρές τουαλέτες, επίσης δεν μπορούν να καλυφθούν.

«Δεν έχουμε τρεχούμενο νερό. Δεν μπορούμε να πλύνουμε τα χέρια μας αφότου πάμε στο μπάνιο», είπε η 62χρονη Κιόκο Κινοσίτα, καθώς περίμενε στην ουρά μαζί με άλλους 200 επιζώντες για να πάρει φαγητό στην Ουατζίμα.

«Ένα από τα μωρά στο κέντρο εκκένωσης είναι τριών εβδομάδων και φαίνεται πως δεν υπάρχει ούτε αρκετό νερό ούτε αρκετό γάλα για το βρέφος», πρόσθεσε η ίδια.

Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε πως προληπτικά θα παράσχει προμήθειες αντί να περιμένει τις τοπικές αρχές να υποβάλουν επίσημα αιτήματα. Επιπλέον, από τη Δευτέρα πενταπλασίασε τον αριθμό των μελών της Δύναμης Αυτοάμυνας, που είναι επιφορτισμένα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, με τον συνολικό αριθμό των διασωστών να ανέρχεται σε περίπου 7000.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

