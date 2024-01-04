Λογαριασμός
ΗΠΑ: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από τους πυροβολισμούς σε σχολείο στην Αϊόβα - Δείτε βίντεο

Νεκρός είναι ο δράστης ο οποίος ταυτοποιήθηκε - Έξω από το σχολείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα 

Police

Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες είναι ο απολογισμός των πυροβολισμών το πρωί (ώρα ΗΠΑ) σε λύκειο της Αϊόβας. Νεκρός είναι ο δράστης ο οποίος ταυτοποιήθηκε. Ο δράστης αυτοκτόνησε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Λύκειο Πέρι, περίπου 64 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ντε Μόιν. 

Έξω από το σχολείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα.

Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα του δεύτερου εξαμήνου του σχολείου, με τους μαθητές να επιστρέφουν στις τάξεις μετά τις χειμερινές διακοπές. 

