Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες είναι ο απολογισμός των πυροβολισμών το πρωί (ώρα ΗΠΑ) σε λύκειο της Αϊόβας. Νεκρός είναι ο δράστης ο οποίος ταυτοποιήθηκε. Ο δράστης αυτοκτόνησε.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο Λύκειο Πέρι, περίπου 64 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ντε Μόιν.
Έξω από το σχολείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα.
Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα του δεύτερου εξαμήνου του σχολείου, με τους μαθητές να επιστρέφουν στις τάξεις μετά τις χειμερινές διακοπές.
