Ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο και Επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Κόλιν Στιούαρτ, εξέφρασε σήμερα, Πέμπτη, ανησυχίες για την αύξηση της στρατιωτικοποίησης της νεκρής ζώνης και είπε ότι η έκθεση για την ειρηνευτική δύναμη της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην Κύπρο αντανακλά αυτές τις ανησυχίες.

Ο κ. Στιούαρτ συνάντησε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη την Πέμπτη το πρωί και τον Ερσίν Τατάρ χθες, Τετάρτη και τους ενημέρωσε για το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα. Σημείωσε ότι στη Νέα Υόρκη θα ενημερώσει τις χώρες που συνεισφέρουν στην αστυνομία και στα στρατεύματα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στις 10 Ιανουαρίου και το Συμβούλιο Ασφαλείας στις 17.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο, όταν ρωτήθηκε για τις εξελίξεις στην Πύλα, ο κ. Στιούαρτ εξέφρασε τις ανησυχίες του «για ζητήματα που απειλούν την ακεραιότητα της νεκρής ζώνης και ορισμένα ζητήματα που ανατρέπουν το στρατιωτικό στάτους κβο».

Είπε επίσης ότι συζήτησε όλα αυτά τα θέματα τόσο με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη όσο και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ.

«Η κύρια ανησυχία που έχουμε είναι αυτή η αύξηση της στρατιωτικοποίησης κατά μήκος της νεκρής ζώνης, γιατί ο κύριος σκοπός μας είναι να διατηρήσουμε τη σταθερότητα, να δημιουργήσουμε ευνοϊκές συνθήκες ώστε να λυθεί το Κυπριακό», είπε.

Όταν ρωτήθηκε για τη συνάντησή του με τον κ. Τατάρ, ο κ. Στιούαρτ ανέφερε ότι συζήτησαν πρωτίστως ζητήματα της νεκρής ζώνης και σχετικά θέματα και ότι δεν συζήτησαν το Κυπριακό αυτό καθαυτό. «Δεν έχω δει σημαντικές αλλαγές στις θέσεις των μερών», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για την καθυστέρηση στον διορισμό της απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, ο κ. Στιούαρτ είπε «δεν ξέρω αν αυτά τα πράγματα χρειάζονται χρόνο, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί πολύ σύντομα».

Παράλληλα αναφέρθηκε στις προσδοκίες για το 2024 και εξέφρασε την ελπίδα να υπάρχουν θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό.

«Ελπίζουμε σε ένα θετικό 2024, όπως γνωρίζετε, το 2024 σηματοδοτεί την 60η επέτειο από την παρουσία του ΟΗΕ στην Κύπρο. Είναι μια πολύ θλιβερή επέτειος. Πιστεύουμε ότι το Κυπριακό θα έπρεπε να είχε λυθεί εδώ και πολύ καιρό», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι η 60ή αυτή επέτειος που σηματοδοτείται στις 4 Μαρτίου, θα πρέπει να είναι μια υπενθύμιση του πόσο σημαντική είναι η επίλυση του Κυπριακού.





