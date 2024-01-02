Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων του σεισμού στην Ιαπωνία με τις αρμόδιες αρχές της χώρας να επιβεβαιώνουν ότι 48 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι τώρα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

Ειδικότερα, ο αριθμός των νεκρών στην Ιαπωνία ανήλθε στους 48, επιβεβαίωσε το αρχηγείο καταστροφών της Ιασικάουα ενώ ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης.

Οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο για την ανεύρεση επιζώντων από τα κτίρια που έχουν καταρρεύσει, ένα δύσκολο έργο λόγω των σοβαρών ζημιών και των αποκλεισμένων δρόμων.

«Πρέπει να αγωνιστούμε ενάντια στον χρόνο για να αναζητήσουμε και να διασώσουμε τα θύματα της καταστροφής», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κισίντα μετά από μια συνάντηση της επιτροπής αντιμετώπισης καταστροφών.

«Έχουν επιβεβαιωθεί πολύ εκτεταμένες ζημιές, συμπεριλαμβανομένων πολλών θυμάτων, καταρρεύσεων κτιρίων και πυρκαγιών», είπε, προσθέτοντας ότι οι διασώστες δυσκολεύονται να φτάσουν στο βόρειο άκρο της χερσονήσου στο Νότο.

Περίπου 33.000 νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα εν μέσω χαμηλών θερμοκρασιών ενώ πολλές πόλεις είναι επίσης χωρίς τρεχούμενο νερό.

Ο μεγαλύτερος σεισμός, που καταγράφτηκε χθες λίγο μετά τις 16:00 (τοπική ώρα· στις 09:00 ώρα Ελλάδας) στον νομό Ισικάουα, είχε ισχύ 7,5 βαθμών, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών (USGS), 7,6 σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA).

Ο σεισμός αυτός, που έγινε αισθητός ως την πρωτεύουσα Τόκιο, πάνω από 300 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή, προκάλεσε τσουνάμι στις ακτές κι ανάγκασε πολλούς κατοίκους να σπεύσουν να αναζητήσουν καταφύγιο σε περιοχές με υψηλότερο υψόμετρο το ταχύτερο δυνατόν.

Τα κύματα ωστόσο ευτυχώς δεν είχαν μεγάλο ύψος, παρότι αρχικά κηρύχθηκε ο μέγιστος συναγερμός από την JMA: μετρήθηκε πως έφθασαν το 1,2 μ. στον λιμένα Ουατζίμα, στη χερσόνησο Νότο, στο βόρειο άκρο του νομού Ισικάουα.

Το επίπεδο κινδύνου τσουνάμι κατόπιν μειώθηκε και όλες οι προειδοποιήσεις ανακοινώθηκε εντέλει από την JMA πως αίρονται στις 10:00 (στις 03:00 ώρα Ελλάδας).

Πυρκαγιές συνέχιζαν να μαίνονται σήμερα το πρωί στην Ουατζίμα, μικρή, ιστορική πόλη, διάσημη για τα χειροποίητα σκεύη και είδη τέχνης από ξύλο με επικάλυψη από λάκα.

Η πυροσβεστική αδυνατεί να αντεπεξέλθει, δήλωσε αξιωματούχος. Βρίσκεται αντιμέτωπη με «πολλές» πυρκαγιές και οι κλήσεις για βοήθεια και οι πληροφορίες για ζημιές δεν σταματούν να αυξάνονται, πρόσθεσε.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους χθες, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Περίπου 1.000 μέλη του στρατού της Ιαπωνίας, πάνω από 2.000 πυροσβέστες και περίπου 630 αστυνομικοί συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στις σεισμόπληκτες περιοχές, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Κισίντα.

Πηγή: skai.gr

