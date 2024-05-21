Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Μέσα σε μόλις 11 χρόνια από την ίδρυσή της η εταιρεία του Acun Ilicali παράγει πια πάνω από 5.000 ώρες prime time περιεχομένου σε ολόκληρο τον κόσμο και διαθέτει γραφεία εκτός της Τουρκίας, στην Ελλάδα, την Ολλανδία, το Μεξικό, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα και φυσικά τον Άγιο Δομίνικο, ενώ στα μελλοντικά σχέδια της πετυχημένης εταιρείας παραγωγής υπάρχουν πλάνα και για περαιτέρω επέκταση.

Πρόσφατα στα Social Media της εταιρείας κυκλοφόρησε ένα βίντεο παρουσίασης των εγκαταστάσεων που έχει πια στην περιοχή όπου δουλεύονται 15 παραγωγές για ολόκληρο τον κόσμο.

Και φυσικά μιλάμε για τη Δομινικανή Δημοκρατία La Romana, εκεί δηλαδή όπου γυρίζεται το αγαπημένο Survivor, αλλά και το ολοκαίνουργιο Exatlon και πολλά άλλα προγράμματα που έχει στο roaster της η Acun Medya.

Η συνολική έκταση των εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένων και των parcours των παιχνιδιών φτάνει τα 3.000.000 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή τα 3.000 στρέμματα και περιλαμβάνει τα πάντα.

Από τις κατοικίες για τους 2.000 περίπου εργαζόμενους της εταιρείας εκεί, τους χώρους φιλοξενίας των παικτών, τα απαραίτητα studios για τις παραγωγές (π.χ το συμβούλιο του Survivor και τον χώρο των Παιχνιδιών της Καραϊβικής), το σπίτι των «δυνατών» του Exatlon και φυσικά τους χώρους που σχεδιάζονται και συντονίζονται όλα αυτά.

Γραφεία για τους viewers και τους δημοσιογράφους, σχεδιαστικό τμήμα, τεχνικό τμήμα, ειδικό location για τη φύλαξη του εξοπλισμού -εκεί παραλαμβάνουν και παραδίδουν οι τεχνικοί κάμερες και ότι άλλο είναι απαραίτητο- εργοτάξιο κατασκευής των παιχνιδιών και χώρος δοκιμής τους και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς.

Το βίντεο μιλάει από μόνο του και μας άφησε με το στόμα ανοιχτό. Απολαύστε το…

Πηγή: skai.gr

