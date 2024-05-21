Κρεμλίνο: Περίεργη η στάση των ΗΠΑ να επιβάλουν κυρώσεις εις βάρος του ΔΠΔ

Το Κρεμλίνο εξέφρασε σήμερα την έκπληξή του που οι ΗΠΑ δείχνουν έτοιμες να επιβάλουν κυρώσεις εις βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου του οποίου ο εισαγγελέας εξέδωσε εντάλματα σύλληψης εις βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, του υπουργού Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ και τριών ηγετών της Χαμάς για εγκλήματα πολέμου.

Ο Καρίμ Καν, εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ανέφερε σε ανακοίνωσή του που εκδόθηκε έπειτα από περισσότερους από επτά μήνες πολέμου στη Γάζα ότι έχει αξιόπιστες ενδείξεις για να υποστηρίξει πως οι πέντε άνδρες "φέρουν ποινική ευθύνη" για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε "εξωφρενικό" αυτό το βήμα, ενώ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν είπε ότι κάτι τέτοιο θα εξέθετε σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας και την απελευθέρωση των ομήρων.

Ορισμένοι Αμερικανοί βουλευτές έκαναν έκκληση προς τις ΗΠΑ να επιβάλουν κυρώσεις εις βάρος του δικαστηρίου. Το 2020 οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει κυρώσεις εναντίον μιας εισαγγελέα του ΔΠΔ.

"Γενικώς η κατάσταση είναι παραπάνω και από περίεργη αναφορικά με τη στάση των ΗΠΑ και την πρόθεσή τους να χρησιμοποιήσουν μεθόδους κυρώσεων ακόμη και εις βάρος του ΔΠΔ", είπε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Τον Μάρτιο του περασμένου χρόνου το ΔΠΔ εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου.

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι το ένταλμα σύλληψης κατά του Πούτιν είναι μια άσκοπη προσπάθεια της Δύσης να κηλιδώσει τη φήμη της Ρωσίας και αρνείται ότι έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία λέει ότι η Ρωσία έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου, ενώ η Μόσχα ισχυρίζεται ότι η Δύση έχει αγνοήσει τα ουκρανικά εγκλήματα, μια κατηγορία την οποία αρνείται το Κίεβο.

Τον περασμένο χρόνο ο πρόεδρος Μπάιντεν είχε χαρακτηρίσει δικαιολογημένη την απόφαση του ΔΠΔ να εκδώσει ένταλμα σύλληψης κατά του Πούτιν.

Οι ΗΠΑ έχουν παραδώσει στο ΔΠΔ λεπτομέρειες των φερόμενων εγκλημάτων πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Ρωσία δεν έχει υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης, το οποίο ίδρυσε το ΔΠΔ, και επομένως η Μόσχα δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου.

"Δεν αποτελούμε μέρος του σχετικού Καταστατικού και επομένως δεν αναγνωρίζουμε τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου", είπε ο Πεσκόφ.

Παράλληλα και σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, το Κρεμλίνο σχολίασε ότι ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιδιώκει μεγαλύτερη δυτική ανάμειξη στη σύγκρουση επειδή οι ουκρανικές δυνάμεις βρίσκονται σε μια υπερβολικά δυσμενή κατάσταση στη γραμμή του μετώπου.

Χθες Δευτέρα ο Ζελένσκι δήλωσε στο Reuters ότι πιέζει τους δυτικούς εταίρους να εμπλακούν πιο άμεσα στον πόλεμο βοηθώντας στην αναχαίτιση ρωσικών πυραύλων πάνω από την Ουκρανία και επιτρέποντας στο Κίεβο να χρησιμοποιεί δυτικά όπλα κατά του εχθρικού στρατιωτικού εξοπλισμού που συγκεντρώνεται κοντά στο σύνορο.

Ερωτηθείς σχετικά με τη συνέντευξη στο Reuters ο Πεσκόφ απάντησε ότι ορισμένοι ουκρανοί αξιωματούχοι, περιλαμβανομένου του Ζελένσκι, κάποιες φορές τις τελευταίες ημέρες "βυθίζονταν στην υστερία".

"Αυτό οφείλεται στην υπερβολικά δυσμενή θέση του δυνάμεων του καθεστώτος του Κιέβου στο μέτωπο", είπε ο Πεσκόφ τους δημοσιογράφους και πρόσθεσε ότι ακόμη και αν η ροή της δυτικής στρατιωτικής βοήθειας αυξανόταν δεν θα άλλαζε την μεγάλη εικόνα που επικρατεί στο μέτωπο, όπου οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν και άσκησε κριτική εις βάρος της Ουκρανίας που βομβαρδίζει περιοχές αμάχων στη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.