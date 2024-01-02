Σύμφωνα με το CNNTurk, νωρίς σήμερα το πρωί επιβατικό λεωφορείο στη Μαλάτεια, που κινούνταν σε αυτοκινητρόδρομο, χτυπήθηκε από πίσω από φορτηγό που ταξίδευε προς την ίδια κατεύθυνση και ανατράπηκε.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους τέσσερα άτομα και στραυματίστηκαν 29.

Οι τραυματίες μεταφέρονται σε νοσοκομεία της πόλης.

Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 06.30 το πρωί.

