Ο αριθμός των εγκλημάτων, τα οποία είχαν ως κίνητρο την ακροδεξιά ιδεολογία, αυξήθηκε στη Γερμανία σχεδόν κατά ένα τέταρτο τον περασμένο χρόνο, όπως προκύπτει σήμερα από στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εσωτερικών.

Συνολικά, 28.945 τέτοια εγκλήματα καταγράφηκαν στη χώρα τον περασμένο χρόνο, μια αύξηση κατά 23,21% σε σχέση με το 2022, προκύπτει από τα στοιχεία.

Ο αριθμός αυτός αφορά κυρίως αδικήματα προπαγάνδας, καταστροφή περιουσίας, υβριστική συμπεριφορά, υποκίνηση μίσους, εξαναγκασμό ή απειλές και παραβιάσεις του κανονισμού περί συναθροίσεων.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων ακολουθεί ένα κύμα επιθέσεων με στόχο πολιτικούς κατά τις τελευταίες εβδομάδες μέσα σε ένα όλο και περισσότερο πολωμένο κλίμα, ανάμεσά τους και μια μετά την οποία ένας ευρωβουλευτής χρειάστηκε να νοσηλευτεί σοβαρά τραυματισμένος.

Ο αριθμός των εγκλημάτων που είχαν ως κίνητρο την ακροαριστερή ιδεολογία επίσης αυξήθηκε σε σχέση με το 2022 κατά 11,48% με συνολικά 7.777 τέτοια αδικήματα να έχουν καταγραφεί τον περασμένο χρόνο, προκύπτει από τα στοιχεία.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα βίαια εγκλήματα υποκινούμενα από ακροδεξιά ή ακροαριστερή ιδεολογία αυξήθηκαν σχεδόν το ίδιο το 2023--κατά 8,55% και 8,79% αντίστοιχα.

Τα στοιχεία υπογραμμίζουν αυτό που οι πολιτικοί έχουν περιγράψει ως αυξανόμενη τάση προς την πολιτική βία στη Γερμανία, υποκινούμενη εν μέρει από τον διάλογο που έχει μετατοπιστεί προς την άκρα δεξιά.

Η υποστήριξη προς το ακροδεξιό κόμμα AfD αυξήθηκε τον περασμένο χρόνο φέρνοντάς το στη δεύτερη θέση στις περισσότερες εθνικές δημοσκοπήσεις.

Ωστόσο, η φήμη του επλήγη από τις αποκαλύψεις για μια συνάντηση κατά την οποία υψηλόβαθμα στελέχη του συζήτησαν για απελάσεις πολιτών οι οποίοι δεν ανήκουν στη γερμανική εθνότητα, και από τη σύλληψη ενός συμβούλου ευρωβουλευτή του AfD ως υπόπτου για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

