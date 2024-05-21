Η ώρα έφτασε… Όπως κάνει γνωστό ο Ολυμπιακός άρχισε να ενημερώνει μέσω των e-mail τους οπαδούς της ομάδας που κληρώθηκαν να πάρουν ένα εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Conference League. Φυσικά και πρόκειται για τους οπαδούς που είχαν στείλει αίτημα για να δώσουν το ''παρών'' στο μεγάλο ματς της OPAP Arena.



Όπως μάλιστα επισημαίνουν οι άνθρωποι της ΠΑΕ οι οπαδοί που έχουν καταθέσει αίτημα, να κοιτούν τα mail που έχουν δηλώσει στην ΠΑΕ στο inbox αλλά και στα spam, γιατί ενδέχεται τα mail να... καταλήξουν εκεί.

