Η χθεσινή υποψηφιότητα του Χριστόφορου προκαλεί την αντίδραση της Μπλε ομάδας που δεν μπορεί να καταλάβει τη λογική των Κόκκινων. Πώς γίνεται από τη μία να κατηγορούν τη Δώρα που δεν έκανε πίσω στη μονομαχία για τον τραυματισμένο Χριστόφορο και την επόμενη εβδομάδα οι ίδιοι παίκτες να τον βγάζουν υποψήφιο;

Δείτε το τρέιλερ:

Από την άλλη πλευρά οι Κόκκινοι κάνουν λόγο για δύο εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις και δεν δέχονται τα σχόλια των Μπλε…

Λίγο πριν τον τρίτο αγώνα ασυλίας το πώς επιλέγονται τα άτομα που μπαίνουν στο flag race γίνεται θέμα συζήτησης. Το αγώνισμα είναι γεμάτο ανταγωνιστικά ματσαρίσματα και αποτελέσματα που κρίνονται στο τελευταίο δευτερόλεπτο.

Η ηττημένη ομάδα οδηγείται σε ψηφοφορία στο Συμβούλιο, πρέπει όμως να αντιμετωπίσει και την κριτική της αντίπαλης ομάδας. Τα θέματα που ανοίγουν είναι πολλά και οι συζητήσεις παίρνουν φωτιά!

