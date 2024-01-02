Οι ισχυρές, πολυάριθμες σεισμικές δονήσεις που έπληξαν χθες Δευτέρα την κεντρική Ιαπωνία στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 30 ανθρώπους, μεταδίδει το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK επικαλούμενο τις τοπικές αρχές, ενώ προκάλεσε εκτεταμένες και σοβαρές ζημιές.

Το τσουνάμι που εκδηλώθηκε μετά τον ισχυρότερο σεισμό τελικά ήταν, ευτυχώς, αδύναμο.

Ο μεγαλύτερος σεισμός, που καταγράφτηκε χθες λίγο μετά τις 16:00 (τοπική ώρα· στις 09:00 ώρα Ελλάδας) στον νομό Ισικάουα, είχε ισχύ 7,5 βαθμών, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών (USGS), 7,6 σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA).

Ο σεισμός αυτός, που έγινε αισθητός ως την πρωτεύουσα Τόκιο, πάνω από 300 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή, προκάλεσε τσουνάμι στις ακτές κι ανάγκασε πολλούς κατοίκους να σπεύσουν να αναζητήσουν καταφύγιο σε περιοχές με υψηλότερο υψόμετρο το ταχύτερο δυνατόν.

Τα κύματα ωστόσο ευτυχώς δεν είχαν μεγάλο ύψος, παρότι αρχικά κηρύχθηκε ο μέγιστος συναγερμός από την JMA: μετρήθηκε πως έφθασαν το 1,2 μ. στον λιμένα Ουατζίμα, στη χερσόνησο Νότο, στο βόρειο άκρο του νομού Ισικάουα.

Το επίπεδο κινδύνου τσουνάμι κατόπιν μειώθηκε και όλες οι προειδοποιήσεις ανακοινώθηκε εντέλει από την JMA πως αίρονται στις 10:00 (στις 03:00 ώρα Ελλάδας).

Ο νομός Ισικάουα επλήγη από 155 σεισμικές δονήσεις από χθες στις 16:00 ως σήμερα στις 09:00 (02:00 ώρα Ελλάδας). Οι περισσότερες είχαν μέγεθος μεγαλύτερο από τους 3,0 βαθμούς, κατά την ίδια υπηρεσία.

Οι σεισμοί αυτοί προκάλεσαν «πολυάριθμα θύματα» και μεγάλες υλικές ζημιές, καθώς κτίρια κατέρρευσαν κι εκδηλώθηκαν πυρκαγιές, δήλωσε νωρίτερα ο ιάπωνας πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα, τονίζοντας πως «πρέπει να αποδυθούμε σε κούρσα με τον χρόνο» για να σωθούν ζωές.

Πυρκαγιές συνέχιζαν να μαίνονται σήμερα το πρωί στην Ουατζίμα, μικρή, ιστορική πόλη, διάσημη για τα χειροποίητα σκεύη και είδη τέχνης από ξύλο με επικάλυψη από λάκα.

Η πυροσβεστική αδυνατεί να αντεπεξέλθει, δήλωσε αξιωματούχος. Βρίσκεται αντιμέτωπη με «πολλές» πυρκαγιές και οι κλήσεις για βοήθεια και οι πληροφορίες για ζημιές δεν σταματούν να αυξάνονται, πρόσθεσε.

Πολυώροφη βιοτεχνία όπου κατασκευάζονται διάφορα είδη από λάκα κατέρρευσε, πρόσθεσε.

Στρατιώτες

Από τον αέρα είναι ορατές εκτεταμένες καταστροφές, από μεγάλη πυρκαγιά στην Ουατζίμα ως αλιευτικά βυθισμένα ή προσαραγμένα στη Σούζου, άλλο λιμένα στη χερσόνησο Νότο.

Πάνω από 32.700 οικιακοί πελάτες δεν είχαν ακόμη ρεύμα σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τοπικό πάροχο.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους χθες, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Περίπου 1.000 μέλη του στρατού της Ιαπωνίας, πάνω από 2.000 πυροσβέστες και περίπου 630 αστυνομικοί συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στις σεισμόπληκτες περιοχές, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Κισίντα.

Ο ιάπωνας πρωθυπουργός υποσχέθηκε πως θα σταλούν επίσης είδη πρώτης ανάγκης -πόσιμο νερό, τρόφιμα, κουβέρτες, καύσιμα- αεροπορικώς ή διά θαλάσσης το συντομότερο.

Από την πλευρά, του ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε πως οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να προσφέρουν κάθε βοήθεια που χρειάζεται ο ιαπωνικός λαός», θυμίζοντας πως Ουάσιγκτον και Τόκιο είναι «στενοί σύμμαχοι».

«Αλληλεγγύη στην Ιαπωνία, που θα χρειαστεί να υπερβεί τις συνέπειες ισχυρών σεισμών. Μοιραζόμαστε την τεράστια οδύνη των οικογενειών των θυμάτων», ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, τονίζοντας πως το Παρίσι επίσης προτίθεται να βοηθήσει.

«Είμαι στην περιφέρεια Ματσουνάμι στη Νότο. Βρισκόμαστε σε φρικτή κατάσταση. Σας παρακαλώ, ελάτε να μας βοηθήσετε. Η πόλη μου βρίσκεται σε φρικτή κατάσταση», ανέφερε κάτοικος σε βίντεο που μεταφόρτωσε στο X, στο οποίο διακρίνονται παλιά κτίσματα, φτιαγμένα κυρίως από ξύλο, που κατέρρευσαν.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από την ιαπωνική τηλεόραση έδειχναν ανθρώπους που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους να στέκονται μέσα στο κρύο, κάποιους κουκουλωμένους με χοντρές κουβέρτες, άλλους με παιδιά στην αγκαλιά.

Εξαιτίας της καταστροφής, οι παραδοσιακοί πρωτοχρονιάτικοι χαιρετισμοί από τον αυτοκράτορα Ναρουχίτο και την οικογένειά του —κανονικά θα γίνονταν σήμερα στο Τόκιο— αναβλήθηκαν.

Τα πυρηνικά εργοστάσια γλίτωσαν

Πολλοί αυτοκινητόδρομοι κοντά στα επίκεντρα είναι κλειστοί και η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας (Σινκάνσεν) από το Τόκιο στην Ισικάουα διακόπηκε χθες.

Η Ιαπωνία, πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, συγκαταλέγεται στις χώρες που καταγράφει πολλούς από τους ισχυρότερους σεισμούς στον πλανήτη.

Στο αρχιπέλαγος εφαρμόζεται ως εκ τούτου εξαιρετικά αυστηρός πολεοδομικός κανονισμός και τα σύγχρονα κτίρια γενικά είναι αντισεισμικά — τα παλιότερα όχι.

Η χώρα παραμένει στοιχειωμένη από τον τρομακτικό σεισμό 9 βαθμών και το γιγαντιαίο τσουνάμι του Μαρτίου του 2011 στις βορειοανατολικές ακτές της χώρας, τριπλή καταστροφή που άφησε πίσω κάπου 20.000 νεκρούς και αγνοούμενους.

Τριπλή διότι εκτός από τον σεισμό και τσουνάμι προκλήθηκε το πυρηνικό δυστύχημα στη Φουκουσίμα, το χειρότερο έπειτα από αυτό του Τσερνόμπιλ, στη σημερινή Ουκρανία, το 1986.

Δεν έχει διαπιστωθεί «καμιά ανωμαλία» στα ιαπωνικά πυρηνικά εργοστάσια, διαβεβαίωσε χθες η ιαπωνική υπηρεσία πυρηνικής ασφάλειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

