ΗΠΑ: Άτομο με πιθανά ψυχολογικά προβλήματα ο δράστης που έπεσε στο πλήθος σε συναυλία στο Ρότσεστερ

Ένας 35χρονος ο οποίος έριξε το αυτοκίνητό του, γεμάτο με μπιτόνια βενζίνης, στο πλήθος που γιόρταζε την Πρωτοχρονιά έξω από έναν συναυλιακό χώρο στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, υπέκυψε στα τραύματά του τη νύχτα, ανακοίνωσε η αστυνομία της πόλης Ρότσεστερ.

Οι αρχές δεν έχουν προς το παρόν διευκρινίσει το κίνητρο του άνδρα ή κάποια σχέση του με τρομοκρατικές οργανώσεις. Από τις συζητήσεις που είχαν αστυνομικοί με την οικογένειά του αφήνεται να εννοηθεί ότι ενδέχεται να είχε κάποιο «αδιάγνωστο ψυχολογικό πρόβλημα», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας του Ρότσεστερ, Ντέιβιντ Σμιθ.

Ο Μάικλ Έιβερι, από το Σίρακιουζ της Νέας Υόρκης, νοίκιασε ένα όχημα SUV στο αεροδρόμιο του Ρότσεστερ στις 30 Δεκεμβρίου και πέρασε την υπόλοιπη ημέρα αγοράζοντας δοχεία με βενζίνη από διάφορα καταστήματα της περιοχής. Γύρω στις 12.52, τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα, έφρασε στο Kodak Center του Ρότσεστερ, τη στιγμή που οι θεατές μιας συναυλίας αποχωρούσαν από τον χώρο. Οδήγησε το όχημά του εναντίον ενός αυτοκινήτου που έβγαινε από το πάρκινγκ, σκοτώνοντας δύο από τους επιβάτες του. Από τη σφοδρή σύγκρουση, το όχημα έπεσε πάνω στο πλήθος, τραυματίζοντας τουλάχιστον 9 πεζούς.

Οι αρχές είπαν ότι η τοπική αστυνομία και το FBI θα συνεχίσουν να ερευνούν την υπόθεση.

«Όλοι μας εδώ έχουμε ακόμη πολλά ερωτηματικά. Γιατί στο Ρότσεστερ; Γιατί στο Σίρακιουζ; Γιατί όλα αυτά τα μπιτόνια βενζίνης; Όλα αυτά θα συνεχίσουμε να τα ερευνούμε», είπε ο δήμαρχος του Ρότσεστερ Μαλίκ Έβανς.

Ο ειδικός πράκτορας Τζέρεμι Μπελ, ο επικεφαλής του τοπικού παραρτήματος του FBI, επιβεβαίωσε ότι η ομοσπονδιακή αστυνομία εμπλέκεται στις έρευνες, σημειώνοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο. «Μπορώ να σας πω ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε βρει καμία απόδειξη ιδεολογικής σύνδεσης (του δράστη) με τρομοκρατία, εγχώρια ή διεθνή», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

